ICONSPORT_283588_0021

L'OM cherche à éjecter Vermeeren d'urgence

OM30 janv. , 13:00
parGuillaume Conte
1
Après avoir recruté au milieu de terrain, l'OM a beaucoup moins besoin d'Arthur Vermeeren, qui intéresse fortement Galatasaray pour un mouvement de dernière minute.
Totalement lâché par Roberto De Zerbi depuis son carton rouge reçu contre Nantes, Arthur Vermeeren a de grandes chances de continuer sa carrière loin de Marseille. L’OM prévoit de se montrer très actif dans les derniers jours du mercato, et cela vaut pour le jeune espoir belge. Celui-ci s’était pourtant montré intéressant en première partie de saison, participant notamment activement aux victoires contre l’Ajax Amsterdam et Newcastle. Mais visiblement, son comportement n’a pas convaincu son entraineur, qui lui avait envoyé un tacle appuyé ces dernières semaines sur le fait qu’il manquait de régularité malgré le temps de jeu que l’OM avait pu lui fournir.
« Je ne sais pas s'il a perdu de la confiance. Mais je ne l’ai pas vu en forme sur le plan physique et mental. Avant le match contre Nantes, j'avais déjà vu que Vermeeren n'était pas bien. J’en ai parlé avec lui. En 2025, il a eu du temps pour trouver de la régularité. La régularité, c’est la clé et c’est le plus difficile dans le foot », avait fait savoir Roberto De Zerbi, qui parlait déjà du Belge au passé.

L'OM discute avec Leipzig

Une situation qui a provoqué le réveil de Galatasaray qui selon Foot Mercato est bien parti pour récupérer Vermeeren au mois de janvier. Il faudra pour cela que l’OM décide de casser le prêt du Belge de 20 ans. Leipzig avait en effet cédé provisoirement son milieu de terrain dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non obligatoire d’environ 20 ME. Marseille pourrait donc décider de faire un coup de balai dans son effectif en éjectant Vermeeren, avec l’accord de Leipzig qui le prêterait ensuite à Galatasaray dans la foulée.
Le fait que l’OM ait recruté Quinten Timber est en tout cas un message clair dans l’esprit du Belge, comme quoi son temps de jeu risque fortement de chuter en seconde partie de saison. Surtout si Roberto De Zerbi l’a dans le viseur. Le Belge n’a pas joué contre Liverpool, Lens et Bruges, se contentant de quelques minutes face à Angers. Tout se met donc en place pour le départ de ce grand espoir du football belge.
A. Vermeeren

A. Vermeeren

BelgiumBelgique Âge 20 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_265299_0156 (1)
OL

OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang

ICONSPORT_283297_0256
FC Nantes

Nantes : Une catastrophe de plus

ICONSPORT_281551_0052
OM

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

ICONSPORT_283678_0131
Europa League

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Fil Info

30 janv. , 14:30
OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang
30 janv. , 14:00
Nantes : Une catastrophe de plus
30 janv. , 13:40
OM : La Provence démolit Longoria et Benatia
30 janv. , 13:20
EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages
30 janv. , 13:18
LdC : Monaco promet l’enfer au PSG
30 janv. , 13:02
LdC : Le tirage au sort complet des play-offs
30 janv. , 12:40
L'ASSE a recruté discrètement une machine à buts de 17 ans
30 janv. , 12:26
LdC : Ce sera Monaco - PSG en barrages

Derniers commentaires

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Je viens de voir le tableau merci

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Dac merci je comprenais pas très bien

OM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassant

Red13 faut qu'il arrête de boire justement et qu'il entame une cure... l'alcoolisme est une maladie sérieuse

L'OL fonce sur un buteur très connu !

Je ne pense pas qu'il veuille quitter son club

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Comme d’hab ils vont envoyer leurs toutous privilégiés sur les réseaux sociaux pour enfumer les gens avec leur communication, ils vont balancer 1 ou 2 noms ronflants pour la fin du mercato pour calmer les supporters…on l’a connaît la méthode à force c’est du déjà vu!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading