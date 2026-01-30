L'OM cherche à éjecter Vermeeren d'urgence

Après avoir recruté au milieu de terrain, l'OM a beaucoup moins besoin d'Arthur Vermeeren, qui intéresse fortement Galatasaray pour un mouvement de dernière minute.

Totalement lâché par Roberto De Zerbi depuis son carton rouge reçu contre Nantes, Arthur Vermeeren a de grandes chances de continuer sa carrière loin de Marseille. L’OM prévoit de se montrer très actif dans les derniers jours du mercato , et cela vaut pour le jeune espoir belge. Celui-ci s’était pourtant montré intéressant en première partie de saison, participant notamment activement aux victoires contre l’Ajax Amsterdam et Newcastle. Mais visiblement, son comportement n’a pas convaincu son entraineur, qui lui avait envoyé un tacle appuyé ces dernières semaines sur le fait qu’il manquait de régularité malgré le temps de jeu que l’OM avait pu lui fournir.

« Je ne sais pas s'il a perdu de la confiance. Mais je ne l’ai pas vu en forme sur le plan physique et mental. Avant le match contre Nantes, j'avais déjà vu que Vermeeren n'était pas bien. J’en ai parlé avec lui. En 2025, il a eu du temps pour trouver de la régularité. La régularité, c’est la clé et c’est le plus difficile dans le foot », avait fait savoir Roberto De Zerbi, qui parlait déjà du Belge au passé.

L'OM discute avec Leipzig

Une situation qui a provoqué le réveil de Galatasaray qui selon Foot Mercato est bien parti pour récupérer Vermeeren au mois de janvier. Il faudra pour cela que l’OM décide de casser le prêt du Belge de 20 ans. Leipzig avait en effet cédé provisoirement son milieu de terrain dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non obligatoire d’environ 20 ME. Marseille pourrait donc décider de faire un coup de balai dans son effectif en éjectant Vermeeren, avec l’accord de Leipzig qui le prêterait ensuite à Galatasaray dans la foulée.

Le fait que l’OM ait recruté Quinten Timber est en tout cas un message clair dans l’esprit du Belge, comme quoi son temps de jeu risque fortement de chuter en seconde partie de saison. Surtout si Roberto De Zerbi l’a dans le viseur. Le Belge n’a pas joué contre Liverpool, Lens et Bruges, se contentant de quelques minutes face à Angers. Tout se met donc en place pour le départ de ce grand espoir du football belge.