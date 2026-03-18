LdC : François Letexier star d'un Barça-Newcastle déjà fou

François Letexier a vécu une première mi-temps animée au Camp Nou entre le FC Barcelone et Newcastle en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Après Clément Turpin mardi pour Manchester City - Real Madrid, c’est au tour de François Letexier d’être en scène ce mercredi en Ligue des Champions. L’arbitre français a lui aussi hérité d’un très gros match puisqu’il est au sifflet pour le choc entre Barcelone et Newcastle en huitième de finale retour de C1. Et la première mi-temps a été particulièrement animée pour l’arbitre qui officie en Ligue 1. A la 38e minute de jeu, François Letexier a d’abord annulé un penalty potentiel pour Newcastle après visionnage du VAR.

Moins de dix minutes plus tard, une situation identique s’est produite mais cette fois en faveur du FC Barcelone. François Letexier n’avait pas sifflé faute de Kieran Trippier sur Raphinha, mais a été invité par ses assistants à aller voir les images. Le défenseur anglais retenant clairement le bras de l’attaquant brésilien, François Letexier a sifflé penalty, provoquant la furie du staff d’Eddie Howe sur le banc anglais. Un premier acte très animé qui s’est conclu sur le score de 3-2 mais rien n’est encore terminé dans ce match passionnant au Camp Nou.