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PSG : Chevalier viré, Safonov va tomber de haut

PSG18 mars , 20:00
parEric Bethsy
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Infranchissable à Stamford Bridge mardi, Matvey Safonov s’est peut-être définitivement débarrassé de la concurrence de Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain n’exclut pas de transférer le Français dès cet été, sans pour autant laisser le champ libre à son actuel gardien titulaire.
Si le Paris Saint-Germain a survolé son huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Chelsea (0-3) mardi, c’est aussi grâce à Matvey Safonov. Le gardien parisien a également dégoûté les Blues avec des arrêts importants. Plusieurs coéquipiers l’ont félicité après la rencontre, à commencer par Khvicha Kvaratskhelia qui aurait préféré ne pas recevoir le trophée d’homme du match.
« Safonov a été très bon, a commenté l’ailier géorgien en zone mixte. J’ai reçu le prix de meilleur joueur du match, mais je pense que ce trophée lui revenait. Il a fait beaucoup d’arrêts. Il doit continuer comme ça, on est très contents de l’avoir avec nous. » Et ce n’est pas Luis Enrique qui viendra le contredire. « C'est impossible de gagner à l'extérieur dans un match de Ligue des Champions, particulièrement un match retour, sans avoir un gardien de très haut niveau », s’est réjoui l’entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse.
Malgré quelques critiques ces dernières semaines, Matvey Safonov a marqué des points précieux. On peut dire que le Russe a considérablement éloigné la menace représentée par Lucas Chevalier. Pas certain de figurer dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps jeudi, le gardien français a bel et bien perdu les faveurs de Luis Enrique. Son dernier match remonte à la victoire à Auxerre (0-1) le 23 janvier dernier, c’était il y a près de deux mois. Au moment de son arrivée pour 40 millions d’euros l’été dernier, l’ancien Lillois n’était clairement pas venu pour ça. Cette hiérarchie claire remet donc son avenir en question.

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D’après le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi, plusieurs clubs, tous conscients que Lucas Chevalier ne pourra pas s’éterniser sur le banc, ont pris des renseignements sur sa disponibilité. Un départ dès cet été serait envisageable si sa situation n’évolue pas. Une bonne nouvelle pour Matvey Safonov ? Pas si sûr. Notre confrère précise qu’en cas de transfert de Lucas Chevalier, Luis Enrique réclamera la venue d’un gardien numéro 1 qui renverra le Russe sur le banc la saison prochaine. A croire que l’ancien portier de Krasnodar ne donne pas entière satisfaction.
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