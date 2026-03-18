CAN 2025 : Sénégal-Maroc rejoué pour éteindre la polémique

La polémique est énorme en Afrique après la décision de la CAF de donner la CAN 2025 au Maroc, deux mois après la finale perdue sur le terrain contre le Sénégal. Et si la meilleure solution n’était pas de faire rejouer ce match ?

L’annonce est tombée mardi en pleine soirée de Ligue des Champions et a fait l’effet d’une bombe. La CAF a pris la décision d’annuler le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations et d’attribuer le titre au Maroc. L’instance estime que l’équipe de Pape Thiaw a perdu sur tapis vert 3-0 en quittant le terrain pendant près de dix minutes. La décision est compréhensible, mais le timing est désastreux. Comment la CAF a-t-elle pu changer le vainqueur de la CAN deux mois après la finale ? L’Afrique est la risée du monde et chacun va maintenant défendre ses intérêts devant les différentes instances.

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Pour Daniel Riolo, effaré par le spectacle que nous propose le continent africain, la meilleure solution est peut-être de faire rejouer cette finale. Une option que personne n’avait osé évoquer jusqu’à présent. « Est-ce que la solution de rejouer cette finale ne serait pas la meilleure ? Le règlement aurait dû être appliqué sur le moment. Je me souviens qu’après cette finale, on avait dit qu’on risquait de créer un précédent. Il est impossible d'affirmer que le fait de jeu n'ait pas perturbé le Maroc ou le tireur ou ce qui s’est passé ensuite » estime Daniel Riolo avant de poursuivre.

« Mais le problème, c’est de le faire maintenant. Ça me fait mal au cœur pour le Sénégal et je comprends leur désarroi. Mais le Maroc n'est que dans le droit et la justice. Ils ont raison de réclamer et de se satisfaire de cette décision. C’est la façon dont est prise la décision qui ressemble à une mascarade, quelque chose de fou » a commenté le chroniqueur de l’After Foot sur RMC. A n’en pas douter, la CAF provoquerait de nouveau son lot de déçus et provoquerait d’autres polémiques en faisant rejouer cette finale. Mais cette option imaginée par Daniel Riolo pourrait avoir le mérite de remettre tous les compteurs à zéro et de décider de manière claire et définitive du vainqueur de cette CAN.