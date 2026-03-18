Le Sénégal convoque le monde entier à Dakar jeudi (off.)

Le monde du football reste décontenancé par l'annonce de la CAF mardi. L'instance africaine a décidé d'attribuer la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert au détriment du Sénégal, vainqueur sur le terrain. Les Lions de la Teranga ne se laissent pas faire cependant.

Ils vont porter l'affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport tout d'abord. Ensuite, ce mercredi soir, ils ont annoncé convoquer la presse nationale et internationale à Dakar jeudi. Une conférence de presse aura lieu dans un hôtel de la capitale sénégalaise à 13h. Les dirigeants de la fédération vont exposer leur point de vue sur la décision de la CAF et expliquer leurs accusations de « corruption » visant la confédération africaine de football.