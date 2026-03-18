Liverpool - Galatasaray : les compos (21h sur Canal+)

L'OL avec Fofana, Sulc et Moreira contre le Celta

Espérons que cet empaffé de Fonseca et son QI à 1 chiffre, ses lectures de match catastrophiques et sa gestion d'effectif qui l'est tout autant ne viennent pas à les cramer une nouvelle fois et les exposer à de nouvelles blessures. On se demande bien pourquoi ce pitre de Fonseca a donné le feu vert au départ de Gomez et de Molebe qui dans le contexte actuel aurait fait beaucoup de bien dans la rotation comme d'autres d'ailleurs sur le banc qui méritaient bien plus de temps de jeu..Il y a pas une chose qu'il ne fait pas à l'envers ce farfelu frileux jusqu'à la moelle qui sabote une nouvelle fois notre fin de saison. En vrai on a même de la chance de ne pas avoir plus de blessés quand on voit la gestion d'effectif catastrophique de Fonseca, il y a que les fan boys et autres petits caniches comme sweet7812 et ses acolytes qui pensent que c'est juste la faute à pas de chance