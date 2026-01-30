De Zerbi l’écarte, l’OM refuse de s’en séparer

Subitement rétrogradé dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi, le Belge Arthur Vermeeren n’est pas poussé vers la sortie. Au contraire, le milieu prêté par le RB Leipzig est retenu malgré l’intérêt de Galatasaray.

Pour Arthur Vermeeren, le carton rouge reçu a eu plus de conséquences que prévu. Depuis son tacle non maîtrisé sur le gardien du FC Nantes Anthony Lopes le 4 janvier dernier, le milieu de l’Olympique de Marseille n’a quasiment plus rejoué. Le Belge âgé de 20 ans était seulement réapparu pour disputer le temps additionnel lors du succès à Angers (2-5). C’est dire à quel point son geste avait déplu à Roberto De Zerbi.

L’entraîneur marseillais, qui l’avait déjà rappelé à l’ordre en interne avant cette défaite à domicile contre les Canaris (0-2), l’a subitement rétrogradé. Et l’on imagine que l’arrivée du Néerlandais Quinten Timber ne va rien arranger pour Arthur Vermeeren. Alors que le milieu prêté par le RB Leipzig était décrit comme une bonne pioche en première partie de saison, il est clair que l’Olympique de Marseille n’envisage pas de payer l’option d’achat fixée à 20 millions d’euros. Dans ces conditions, un départ cet hiver n'étonnerait personne. Ce ne serait pas la première fois que la direction olympienne se sépare rapidement d’une recrue décevante.

Intéressé, Galatasaray avait donc des chances de parvenir à un accord avec toutes les parties concernées. Mais d’après le journaliste Sacha Tavolieri, une séparation entre le club phocéen et Arthur Vermeeren n’est pas d’actualité. D’ailleurs, son courtisan turc n’a entamé aucune discussion pour le recruter. A croire que l’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’a pas perdu tout son crédit à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi et ses supérieurs semblent toujours croire au potentiel de leur recrue estivale. Reste à savoir combien de temps sa mise à l’écart va encore durer.