ICONSPORT_268698_0307
Roberto De Zerbi

De Zerbi l’écarte, l’OM refuse de s’en séparer

OM30 janv. , 20:40
parEric Bethsy
0
Subitement rétrogradé dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi, le Belge Arthur Vermeeren n’est pas poussé vers la sortie. Au contraire, le milieu prêté par le RB Leipzig est retenu malgré l’intérêt de Galatasaray.
Pour Arthur Vermeeren, le carton rouge reçu a eu plus de conséquences que prévu. Depuis son tacle non maîtrisé sur le gardien du FC Nantes Anthony Lopes le 4 janvier dernier, le milieu de l’Olympique de Marseille n’a quasiment plus rejoué. Le Belge âgé de 20 ans était seulement réapparu pour disputer le temps additionnel lors du succès à Angers (2-5). C’est dire à quel point son geste avait déplu à Roberto De Zerbi.

Lire aussi

OM : De Zerbi menace un de ses joueursOM : De Zerbi menace un de ses joueurs
L’entraîneur marseillais, qui l’avait déjà rappelé à l’ordre en interne avant cette défaite à domicile contre les Canaris (0-2), l’a subitement rétrogradé. Et l’on imagine que l’arrivée du Néerlandais Quinten Timber ne va rien arranger pour Arthur Vermeeren. Alors que le milieu prêté par le RB Leipzig était décrit comme une bonne pioche en première partie de saison, il est clair que l’Olympique de Marseille n’envisage pas de payer l’option d’achat fixée à 20 millions d’euros. Dans ces conditions, un départ cet hiver n'étonnerait personne. Ce ne serait pas la première fois que la direction olympienne se sépare rapidement d’une recrue décevante.
Intéressé, Galatasaray avait donc des chances de parvenir à un accord avec toutes les parties concernées. Mais d’après le journaliste Sacha Tavolieri, une séparation entre le club phocéen et Arthur Vermeeren n’est pas d’actualité. D’ailleurs, son courtisan turc n’a entamé aucune discussion pour le recruter. A croire que l’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’a pas perdu tout son crédit à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi et ses supérieurs semblent toujours croire au potentiel de leur recrue estivale. Reste à savoir combien de temps sa mise à l’écart va encore durer.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283307_0172
OL

Le taulier du PSG vibre pour la nouvelle star de l'OL

ICONSPORT_283307_0077
OL

OL : Prêt prolongé, Endrick ne dit pas non

ICONSPORT_272604_0138
Equipe de France

La France n’arrive pas à convaincre Bouaddi

Fil Info

30 janv. , 21:00
Le taulier du PSG vibre pour la nouvelle star de l'OL
30 janv. , 20:20
OL : Prêt prolongé, Endrick ne dit pas non
30 janv. , 20:00
La France n’arrive pas à convaincre Bouaddi
30 janv. , 19:58
Lens - Le Havre : les compos (20h45 sur Ligue1+)
30 janv. , 19:40
PSG : « J’ai changé d’avis », le Barça lâche Dro Fernandez
30 janv. , 19:20
Il refuse deux offres pour signer à l’OL
30 janv. , 19:14
Officiel : Nice prête Moffi au FC Porto
30 janv. , 19:00
Rennes : Méïté s’en va, un prodige marocain en approche

Derniers commentaires

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

T’es vraiment un clown… triste clown … 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

Pour un grand club comme Liverpool 6 ème c'est pas suffisant, un club comme Liverpool doit rivaliser pour le titre avec arsenal et city c'est loin d'être le cas, surtout après avoir dépensé 450 M au mercato

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

… Mais il y a ce manque de régularité et de constance … Aurait-il compris que ses compos aléatoires sont débiles ou bien parle t-il d’autre chose ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

6è à 2 pts du 4è… mauvais résultat ou mauvaise foi de ta part ? ou alors c’est que tu ne comprends rien au Futchboal … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Prêt prolongé, Endrick ne dit pas non

C'est pas la même chose, le real c'est le plus grand club c'est une équipe qui a que des stars avec beaucoup de pression médiatique mondial et national, ça rien à voir avec des petits clubs sans pression médiatique que c'est plus tranquille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading