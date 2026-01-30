De Zerbi l’écarte, l’OM refuse de s’en séparer

T’es vraiment un clown… triste clown … 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Pour un grand club comme Liverpool 6 ème c'est pas suffisant, un club comme Liverpool doit rivaliser pour le titre avec arsenal et city c'est loin d'être le cas, surtout après avoir dépensé 450 M au mercato
… Mais il y a ce manque de régularité et de constance … Aurait-il compris que ses compos aléatoires sont débiles ou bien parle t-il d’autre chose ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
6è à 2 pts du 4è… mauvais résultat ou mauvaise foi de ta part ? ou alors c’est que tu ne comprends rien au Futchboal … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
C'est pas la même chose, le real c'est le plus grand club c'est une équipe qui a que des stars avec beaucoup de pression médiatique mondial et national, ça rien à voir avec des petits clubs sans pression médiatique que c'est plus tranquille
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🔵⚪️ Arthur Vermeeren parti pour rester à l’Olympique de Marseille cet hiver. 🇧🇪 Il n’y a aucune discussion en cours avec Galatasaray et un départ n’est pas à l’ordre du jour. #mercato #OM