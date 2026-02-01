OM : Rulli viré avec effet immédiat

Très performant la saison dernière, Geronimo Rulli n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois. Le gardien de l’OM a encore été fautif au Paris FC, où Marseille a été tenu en échec (2-2) après avoir mené 0-2.

L’Olympique de Marseille est en pleine tourmente et ne peut pas s’appuyer sur des leaders performants pour sortir la tête de l’eau. Samedi après-midi sur la pelouse du Paris FC, tout roulait pourtant comme sur des roulettes. Grâce à un Mason Greenwood toujours aussi décisif (un but et une passe décisive), les hommes de Roberto De Zerbi menaient 0-2 à 10 minutes de la fin. Mais un but d’Ikoné puis une boulette énorme de Geronimo Rulli ont finalement permis aux Parisiens d’arracher miraculeusement le match nul.

Rulli, ça fait vraiment beaucoup

Déjà fautif à Bruges en milieu de semaine, le gardien argentin de l’OM accumule les bourdes et cela commence à faire beaucoup. A tel point que pour Walid Acherchour, il est peut-être temps d’arrêter les frais avec l’ex-gardien de l’Ajax Amsterdam alors que Jeffrey de Lange a de toute façon de fortes chances d’être titulaire mardi face à Rennes en Coupe de France comme c’est le cas habituellement dans cette compétition.

« Que dire de Rulli ? Tu le vois au stade, après le premier but, il crie sur tout le monde, il hurle sur tout le monde. Mais c’est encore lui qui crève l’équipe, ça commence à faire beaucoup. A un moment, j’ai dis que Rulli était le meilleur gardien de Ligue 1. Comment on est passé de ce statut-là à un mec qui crève son équipe un match sur deux ? Ca fait deux mois qu’il te tue. A Lille, contre Toulouse, le Trophée des champions, à Nantes sur la première occasion c’est lui aussi, à Bruges c’est lui, au Paris FC c’est lui… Le crédit du gardien leader il va s’épuiser à un moment ! C’est un bon joueur à la base mais si à chaque fois il te crève… » a analysé le consultant de RMC dans l’After Foot. a analysé le consultant de RMC dans l’After Foot.

Dans les colonnes de L’Equipe aussi, on s’interroge sur le niveau actuel de Geronimo Rulli et sur les décisions à prendre du côté de l’OM au sujet du gardien argentin. « Depuis plusieurs semaines, les après-matchs douloureux commencent un peu trop à se suivre et se ressembler pour l’international argentin, embarqué dans un tunnel sans fin depuis deux mois (…) Le problème serait-il mental pour Rulli, qui reste une des meilleures références nationales (75,8% d’arrêts en moyenne) ? » s’interroge le quotidien national. Soutenu en conférence de presse par Roberto De Zerbi avant le déplacement à Paris, le gardien argentin va très rapidement devoir retrouver son meilleur niveau. Sans quoi l’OM n’hésitera pas à s’en passer, en le plaçant sur le banc d’abord. Puis en s’en séparant définitivement, peut-être, lors du prochain mercato estival.