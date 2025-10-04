L'OM champion de France, ce n'est plus tabou

En s'imposant avec la manière ce samedi à Metz (0-4), l'Olympique de Marseille a repris les commandes de la Ligue 1 en attendant la suite de cette journée de championnat. De quoi libérer la parole des joueurs de Roberto De Zerbi.

Avec quatre victoires probantes en quatre matchs, l'OM est désormais bien installé dans le haut du classement de L1, et compte tenu du rendement de l'équipe phocéenne, Marseille ne fait plus rire ses rivaux. Mais l'Olympique de Marseille a souvent été moqué dans le passé pour s'enflamme pour rien, et forcément jusqu'ici tout le monde restait prudent du côté provençal. Cependant, dans la foulée de la victoire marseillaise à Metz , Matt O'Riley, auteur de son premier but en Ligue 1, a reconnu que l'idée d'un titre national était clairement dans les esprits.

Répondant à Beinsports, au bord du terrain, l'international danois de l'Olympique de Marseille s'est clairement positionné dans la quête d'une couronne française. « Le titre ? C’est possible bien sûr. On ne pense pas aussi loin, mais on y croit. On fait confiance en notre processus. On a un bon esprit d’équipe avec beaucoup de personnalité et de caractère », a reconnu Matt O'Riley. Il est vrai qu'à ce rythme actuel, l'OM ne va pas pouvoir se cacher très longtemps, n'en déplaise aux superstitieux.