L'OM en rouleau compresseur à Metz

7e journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien

Le FC Metz s'incline face à l'Olympique de Marseille 0-3

Buts pour l'OM : Paixão (51e), O'Riley (69e), Gouiri (76e)

Toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille enregistre une quatrième victoire consécutive ! Les Marseillais ont cette fois corrigé Metz (0-3) à l’extérieur en Ligue 1. Il n’y avait pas photo entre les deux équipes. Si le score était toujours nul et vierge à la pause, c’est seulement parce que les visiteurs se montraient maladroits comme Angel Gomes, ou malchanceux à l’image de Greenwood qui trouvait le poteau. L’OM se faisait quelques petites frayeurs, notamment à cause d’une mauvaise passe d’Aguerd pour Rulli.

Gouiri débloque son compteur

Mais le deuxième acte confirmait la nette supériorité des Olympiens qui, après la barre touchée par Greenwood, ouvrait logiquement le score par l’intermédiaire de Paixão (0-1, 51e). L’équipe phocéenne avait fait le plus dur et pouvait dérouler face à la lanterne rouge. Entré en jeu, Gouiri offrait une belle passe décisive à O’Riley (0-2, 69e). Puis on inversait le duo avec l’Anglais à la passe pour Gouiri (0-3, 76e) auteur de son premier but de la saison. Encore une bonne nouvelle pour l’OM qui prend provisoirement la tête du championnat en attendant la suite de la 7e journée.