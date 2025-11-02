L'OM, c'est trop difficile à comprendre pour Lizarazu

Sans être flamboyant, l'Olympique de Marseille ramène les trois points d’Auxerre ce samedi soir. Une victoire sur la plus courte des marges (1-0) qui laisse à désirer. Mais certains observateurs à l’image de Bixente Lizarazu ne sont pas inquiets pour l’OM.

Marseille retrouve goût à la victoire ce samedi soir du côté de l’Abbé-Deschamps. Les hommes de Roberto de Zerbi ont été bousculés dans le jeu par l’AJ Auxerre. Mais le club de la cité phocéenne a résisté pour l’emporter. Avec un deuxième match dans la semaine en championnat, l'entraîneur italien a fait tourner son effectif. L’OM doit également penser au retour de la Ligue des champions ce mercredi. Dans cette optique, la victoire va faire du bien aux têtes marseillaises. Pour rappel, avant ce déplacement à Auxerre, le dauphin du dernier championnat restait sur deux matchs sans victoire.

Pas d’inquiétude pour l’OM

Certes la mauvaise série est stoppée, mais dans le jeu, l’OM reste poussif. Une situation qui n'alerte pas Bixente Lizarazu. Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux n’est pas inquiet pour l’OM. « Ce n’est pas simple à expliquer comme ça n’était pas si simple d’expliquer la bonne série aussi. C’est un club qui a énormément renouvelé son effectif. Mais Marseille, j’ai l’impression que quand ça va bien, ça va mal. Parce qu’il y a toujours beaucoup d’euphories après une victoire. C’est un jeu qui est très énergivore le jeu de Roberto de Zerbi. Et son management est très énergivore à De Zerbi. C’est beaucoup sur l’émotion. Et là on a l’impression qu’ils ont un petit coup de mou. La saison dernière également ce n’était pas régulier, il y a eu des vagues aussi pour au final finir deuxième. Donc, pas d’inquiétude particulière », explique-t-il. Comptablement, Roberto de Zerbi retrouve la deuxième place de Ligue 1 après le faux-pas de Monaco. L’OM reste à deux points du Paris Saint-Germain après 11 journées.