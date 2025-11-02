ICONSPORT_274051_0232

L'OM, c'est trop difficile à comprendre pour Lizarazu

OM02 nov. , 17:30
parNathan Hanini
0
Sans être flamboyant, l'Olympique de Marseille ramène les trois points d’Auxerre ce samedi soir. Une victoire sur la plus courte des marges (1-0) qui laisse à désirer. Mais certains observateurs à l’image de Bixente Lizarazu ne sont pas inquiets pour l’OM.
Marseille retrouve goût à la victoire ce samedi soir du côté de l’Abbé-Deschamps. Les hommes de Roberto de Zerbi ont été bousculés dans le jeu par l’AJ Auxerre. Mais le club de la cité phocéenne a résisté pour l’emporter. Avec un deuxième match dans la semaine en championnat, l'entraîneur italien a fait tourner son effectif. L’OM doit également penser au retour de la Ligue des champions ce mercredi. Dans cette optique, la victoire va faire du bien aux têtes marseillaises. Pour rappel, avant ce déplacement à Auxerre, le dauphin du dernier championnat restait sur deux matchs sans victoire.

Pas d’inquiétude pour l’OM

Certes la mauvaise série est stoppée, mais dans le jeu, l’OM reste poussif. Une situation qui n'alerte pas Bixente Lizarazu. Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux n’est pas inquiet pour l’OM. « Ce n’est pas simple à expliquer comme ça n’était pas si simple d’expliquer la bonne série aussi. C’est un club qui a énormément renouvelé son effectif. Mais Marseille, j’ai l’impression que quand ça va bien, ça va mal. Parce qu’il y a toujours beaucoup d’euphories après une victoire. C’est un jeu qui est très énergivore le jeu de Roberto de Zerbi. Et son management est très énergivore à De Zerbi. C’est beaucoup sur l’émotion. Et là on a l’impression qu’ils ont un petit coup de mou. La saison dernière également ce n’était pas régulier, il y a eu des vagues aussi pour au final finir deuxième. Donc, pas d’inquiétude particulière », explique-t-il. Comptablement, Roberto de Zerbi retrouve la deuxième place de Ligue 1 après le faux-pas de Monaco. L’OM reste à deux points du Paris Saint-Germain après 11 journées. 

Lire aussi

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-MarseilleOM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275954_0013
Ligue 1

L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule

ICONSPORT_275913_0065
Rennes

Enfin libre, Habib Beye crie victoire à Rennes

ICONSPORT_275756_0097
PSG

PSG-Bayern : Le risque sera pris avec Ousmane Dembélé

ICONSPORT_275790_0088
Monaco

« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite

Fil Info

19:09
L1 : Le LOSC et Lens assurent, Nantes coule
19:00
Enfin libre, Habib Beye crie victoire à Rennes
18:40
PSG-Bayern : Le risque sera pris avec Ousmane Dembélé
18:20
« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite
18:00
PSG : Le Real Madrid attend le feu vert de Vitinha
17:18
L1 : Programme TV et résultats de la 11e journée
17:00
Un prodige russe au PSG, c'est confirmé
16:52
L1 : Rennes balaye Strasbourg, Beye respire

Derniers commentaires

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Si tu veux, mais avant relis les règles du hors-jeu et regarde les images. Ca t'évitera de te lancer dans une nouvelle humiliation.

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

L'hôpital qui veut se moquer de la charité 😂

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Nan mais franchement, évite de parler foot. C'est mieux, tu n'y connais visiblement rien. Emerson par exemple est dans le groupe qui a gagner la ligue des champions et la supercoupe 2021 avec Chelsea et est titulaire lors de la victoire en ligue Europa en 2019 et la conférence en 2023. Sans parler qu'il est titulaire dans la finale de championnat d'Europe avec l'Italie. C'est tout sauf au mieux un bon joueur de club. A défaut de savoir déceler les qualités d'un joueur en le regardant jouer, renseigne-toi un peu au lieu de passer pour la tanche que tu es.

L’OM contacte d'urgence un prodige marocain

A un club en bois en plus. Aucune chance. Arsenal peut-être...

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Pendant qu'il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, les supporters pensent moins au coaching léger de l'entraîneur et oui. Et Greg est encore submergé sur cet article oui j'ai vu. Ça lui apprendra.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
Strasbourg
191161422166
7
O. Lyonnais
191061316124
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Angers SCO
1011245815-7
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading