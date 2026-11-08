Écarté par Genesio, Abdallah se rebelle et sauve l'OM
OM•
parAlexis Rose
Écarté par Bruno Genesio la semaine dernière, Keyliane Abdallah a parfaitement répondu ce dimanche soir lors de la victoire de son OM à Lens (1-2).
Keyliane Abdallah est un jeune avec du caractère. Puisque ce dimanche soir, en clôture de la 10e journée de Ligue 1, le jeune olympien a fait taire toutes les critiques. Entré en jeu à la 78e minute à la place d’Amine Harit sur la pelouse du Stade Bollaert de Lens, l’attaquant de 20 ans a surgi, quelques minutes plus tard, au deuxième poteau à la réception d’un tir contré de Gouri pour offrir la victoire et les trois points à l’OM (2-1). Après une célébration pleine de joie avec ses coéquipiers, le Minot a été vivement félicité par tout le staff de Bruno Genesio. Il faut dire qu’Abdallah a traversé des moments compliqués au cours des derniers jours…
Genesio l’écarte, Abdallah répond
Critiqué publiquement par Bruno Genesio après son entrée en jeu timide face au Havre le 25 octobre dernier (4-3), Abdallah a tout simplement été écarté du groupe pro contre Toulouse la semaine passée (2-0). Malgré tout, le jeune attaquant s’est battu à l’entraînement pour retrouver la confiance de son entraîneur. Et ce dimanche à Lens, Abdallah a donc parfaitement rendu la monnaie de sa pièce à Genesio en marquant ce but décisif. De quoi faire chavirer les supporters marseillais, qui voient leur équipe renaître dans le Top 5 après un début de saison catastrophique.
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Derniers commentaires
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Certains sont quand même hyper agressifs et dans l'excès
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
😂 faux et faux
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Le problème c'est que quand ça arrive tous les week ends à d'autres équipes ou quand c'est Lyon qui adopte ce comportement, il n'y a plus le même constat de posé. Étrange.
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
c est Verge33 et l Dirty qui le disent. pas moi
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
et l OL a gagné contre qui? quelles sont les grosses equipes? puis au final, c est normal. l OM joue le maintient !
Ligue 1
Saison régulière
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