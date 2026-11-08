Liga : Fermin Lopez voit double, le Barça renverse l'Atlético
Liga•
parAlexis Rose
12e journée de Liga :
Metropolitano.
Atlético de Madrid - FC Barcelone : 1-2.
Buts : Giuliano Simeone (10e) pour l’Atlético de Madrid ; Fermin Lopez (45e, 66e) pour le Barça.
Grâce à un doublé de Fermin Lopez, le Barça a réussi à renverser l’Atlético de Madrid pour reprendre de l’air en tête de la Liga. Après 12 journées, le FCB d’Hansi Flick dispose de trois points d’avance sur le Real Madrid et désormais cinq sur l’Atlético.
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L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
Certains sont quand même hyper agressifs et dans l'excès
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
😂 faux et faux
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Le problème c'est que quand ça arrive tous les week ends à d'autres équipes ou quand c'est Lyon qui adopte ce comportement, il n'y a plus le même constat de posé. Étrange.
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
c est Verge33 et l Dirty qui le disent. pas moi
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
et l OL a gagné contre qui? quelles sont les grosses equipes? puis au final, c est normal. l OM joue le maintient !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
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|3
|15
|9
|6
|17
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|5
|2
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|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
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|2
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|5
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|4
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|21
|0
|15
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|3
|9
|8
|1
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|1
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|18
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|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
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|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
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|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13