Liga : Fermin Lopez voit double, le Barça renverse l'Atlético

12e journée de Liga :

Metropolitano.

Buts : Giuliano Simeone (10e) pour l’Atlético de Madrid ; Fermin Lopez (45e, 66e) pour le Barça.

Grâce à un doublé de Fermin Lopez, le Barça a réussi à renverser l’Atlético de Madrid pour reprendre de l’air en tête de la Liga. Après 12 journées, le FCB d’Hansi Flick dispose de trois points d’avance sur le Real Madrid et désormais cinq sur l’Atlético.