Crystal Palace : Pierre Sage convoqué pour son licenciement
parGael Anger
La presse anglaise l’annonce à l’unanimité, Pierre Sage va se faire virer de son poste d’entraineur de Crystal Palace ce lundi, alors que les Eagles occupent la dernière place de Premier League. Bien loin des attentes liées à la saison dernière, qui s’est terminée par une place européenne.
La trêve internationale permettra au club londonien de se refaire la cerise et de choisir son prochain manager, mais l’aventure s’arrête là pour l’ancien entraineur de l’OL et de Lens, arrivé cet été.
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L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
Certains sont quand même hyper agressifs et dans l'excès
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
😂 faux et faux
L'OL tombe à Brest, le podium s'éloigne
Le problème c'est que quand ça arrive tous les week ends à d'autres équipes ou quand c'est Lyon qui adopte ce comportement, il n'y a plus le même constat de posé. Étrange.
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
c est Verge33 et l Dirty qui le disent. pas moi
L1 : L'OM met le feu à Lens et remonte dans le Top 5
et l OL a gagné contre qui? quelles sont les grosses equipes? puis au final, c est normal. l OM joue le maintient !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
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|2
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|4
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|8
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|9
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|5
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|2
|13
|10
|3
|4
|3
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|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
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|2
|2
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|7
|17
|-10
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|0
|2
|8
|9
|22
|-13