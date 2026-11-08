Crystal Palace : Pierre Sage convoqué pour son licenciement





La presse anglaise l’annonce à l’unanimité, Pierre Sage va se faire virer de son poste d’entraineur de Crystal Palace ce lundi, alors que les Eagles occupent la dernière place de Premier League. Bien loin des attentes liées à la saison dernière, qui s’est terminée par une place européenne.

La trêve internationale permettra au club londonien de se refaire la cerise et de choisir son prochain manager, mais l’aventure s’arrête là pour l’ancien entraineur de l’OL et de Lens, arrivé cet été.