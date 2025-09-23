OM : Le niveau de Paixao fait paniquer Marseille

L’OM a livré une prestation remarquable face au PSG au Vélodrome. Igor Paixao a toutefois été un ton en-dessous de ses coéquipiers. Le Brésilien peine encore à montrer la pleine mesure de son talent.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille (35 millions d’euros), Igor Paixao avait été plutôt timide lors de son entrée en jeu face au Real Madrid la semaine dernière en Ligue des Champions. Roberto De Zerbi avait cette fois décidé de titulariser son ailier brésilien face au PSG, pour ce match décalé de la 5e journée de Ligue 1. Actif pour aider Emerson à défendre sur Achraf Hakimi, l’ancien joueur de Feyenoord a toutefois été très discret dans le secteur offensif. Il a sans conteste été l’Olympien le moins en vue de la rencontre comme le confirme L’Equipe avec la note de 4/10.

« Pour sa première titularisation, l'ailier brésilien a été un ton en dessous de ses coéquipiers avec quelques mauvais choix et des erreurs techniques sur des situations dangereuses » note le quotidien national, accordant logiquement à Igor Paixao la moins bonne note du match parmi les joueurs de l’OM. Sur les réseaux sociaux aussi, on commence à s’inquiéter devant les performances en dents de scie du joueur de 25 ans. « Faut rentrer dans son Classique Paixao » note Elton Mokolo. « On va attendre Paixao hein » ajoute de son côté Thomas Bonnavent.

Igor Paixao déçoit... pour l'instant

Les deux membres du Winamax FC ne sont pas les seuls à s’inquiéter. « Méconnaissable Paixao, la reprise, la prépa tronquée et même comme ça l’équipe fait les efforts pour lui » apprécie tout de même le journaliste Adam Manseur. « Paixao on va patienter. Pas trop longtemps non plus. Mais on va patienter quand même » conclut de son côté Mohamed Bezzouaoui du Club des 5.

Entre déception et patience, le coeur des suiveurs balance encore en ce qui concerne Igor Paixao, dont on attend beaucoup plus à Marseille après un transfert record à 35 millions d’euros et de belles promesses au vu de ses statistiques au Feyenoord l’an passé (18 buts, 19 passes décisives). Reste maintenant à voir si le Brésilien enchaînera une seconde titularisation ce vendredi à Strasbourg pour retrouver le rythme qui lui fait défaut, lui dont la saison a démarré il y a seulement une semaine puisqu’il était auparavant blessé à la cuisse.