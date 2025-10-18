L’OM bientôt titré, « Longoria se fout de notre gueule »

Dans un podcast cette semaine, Pablo Longoria a énuméré ses ambitions pour l’Olympique de Marseille. Mais les annonces du président marseillais n’ont pas convaincu tout le monde.

Si l’entraîneur Roberto De Zerbi n’ose plus parler du titre de champion de France, l’Olympique de Marseille reste ambitieux. Son président Pablo Longoria évoquait cette semaine l’objectif de remporter un trophée dans les cinq années à venir. Le tout avec davantage de stabilité en interne. Une annonce peu crédible pour le journaliste Martin Mosnier qui conseille au club phocéen d’imiter le Paris Saint-Germain.

« Quand on parle de stabilité, l'exemple du PSG très bon, a cité notre confrère d’Eurosport. Pendant des années, ils ont dit : "on va gagner la Ligue des Champions". Ils n'y sont jamais parvenus en dépensant des sommes folles. Ils ont rationnalisé leur projet, ils ont acheté un peu de stabilité, évidemment avec des joueurs qui coûtent un rein, mais malgré tout avec une forme de stabilité dans l'effectif et avec un entraîneur à qui ils ont fait confiance. Et comme par hasard, ils ont fini par gagner la Ligue des Champions l'année où l'on s'y attendait le moins. Marseille doit prendre cet exemple. Et quand Longoria nous parle de stabilité, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. »

« Il se fout clairement de notre gueule. Qu'est-ce qu'il va se passer l'année prochaine ? Là, l'OM a une super équipe. Pourquoi ne pas remporter un titre cette année ? Pourquoi pas un bon parcours en Ligue des Champions ? Mais ça ne changera rien ! C'est-à-dire qu'en juin, juillet et août, ça va être de nouveau n'importe quoi. Il va vendre 25 joueurs, il va en acheter 37… Et quand on parle de stabilité, c'est le vrai problème. Regardez sur cette période le nombreux d'entraîneurs consommés par l'OM. Le nombre de joueurs, je n'en parle même pas. Le vrai problème est sans doute autant là que sur la différence évidemment pharaonique de budget avec le Paris Saint-Germain », a dénoncé le journaliste.