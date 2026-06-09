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L’OM arrive en Espagne, ils sont morts de rire

OM09 juin , 13:00
parGuillaume Conte
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L'intérêt de l'OM pour Akor Adams a le don de beaucoup faire sourire en Espagne, où on ne comprend pas cette lubie de Grégory Lorenzi pour le buteur nigérian.
Une nouvelle fois cet été, l’Olympique de Marseille est partie pour être à la recherche d’un avant-centre. Marca annonce depuis ce lundi que Grégory Lorenzi apprécie beaucoup les qualités d’Akor Adams, qui a été l’un des rares rayons de soleils de la saison compliquée du FC Séville. L’attaquant nigérian, encore sous contrat jusqu’en 2029 revit en Andalousie après une première partie de carrière compliquée. Passé par le championnat nigérian, le Super Eagle n’avait pas vraiment convaincu à Montpellier, malgré ses 13 buts en 49 matchs.
A Séville, Adams a été décisif dans l’opération maintien du club basé à Sanchez Pizjuan. Même s’il ne dispute pas la Coupe du monde, son pays n’ayant pas été qualifié, l’attaquant a vu sa valeur grimper ces derniers mois. L’OM serait prêt à faire une offre folle, avec 18 ME et Neal Maupay dans la balance, ou bien 20 ME cash comme l’explique le compte sevillan La Sevilla Futbolera.

Les 150 ME de Pérez, c'est pour Akor Adams ?

Une surenchère qui a eu le don de faire réagir en Espagne, où même du côté des supporters du club andalou, on a du mal à croire que l’OM soit motivé à ce point par Akor Adams. Les réactions à cette information confirmée en Espagne ont le don de faire sourire. « 20 ME pour Adams, mais même à 10 ME on le vendait », « S’il vaut 20 ME, Bakambu vaut 50 ME », « 20 ME pour lui, mais quelle arnaque », « Avec 20 ME maintenant tu n’as plus rien, à peine Akor Adams », « je crois que les 150 ME de Florentino Pérez sont pour Akor Adams », « on veut bien faire un effort et le vendre pour 30 ME », ont ricané les supporters espagnols, qui ont du mal à croire que l’OM puisse mettre autant sur un attaquant qui sort certes d’une belle saison, mais qui a tout de même du mal à convaincre en Liga.
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