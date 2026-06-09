L’OM arrive en Espagne, ils sont morts de rire

L'intérêt de l'OM pour Akor Adams a le don de beaucoup faire sourire en Espagne, où on ne comprend pas cette lubie de Grégory Lorenzi pour le buteur nigérian.

Une nouvelle fois cet été, l’Olympique de Marseille est partie pour être à la recherche d’un avant-centre. Marca annonce depuis ce lundi que Grégory Lorenzi apprécie beaucoup les qualités d’Akor Adams, qui a été l’un des rares rayons de soleils de la saison compliquée du FC Séville. L’attaquant nigérian, encore sous contrat jusqu’en 2029 revit en Andalousie après une première partie de carrière compliquée. Passé par le championnat nigérian, le Super Eagle n’avait pas vraiment convaincu à Montpellier, malgré ses 13 buts en 49 matchs.

A Séville, Adams a été décisif dans l’opération maintien du club basé à Sanchez Pizjuan. Même s’il ne dispute pas la Coupe du monde, son pays n’ayant pas été qualifié, l’attaquant a vu sa valeur grimper ces derniers mois. L’OM serait prêt à faire une offre folle, avec 18 ME et Neal Maupay dans la balance, ou bien 20 ME cash comme l’explique le compte sevillan La Sevilla Futbolera.

Les 150 ME de Pérez, c'est pour Akor Adams ?