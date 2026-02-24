L’OM alerté sur le grave problème Nayef Aguerd

ICONSPORT_283588_0139

Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi sont énormément critiqués depuis plusieurs semaines à l’OM. Mais un autre défenseur suscite de l’inquiétude en interne en la personne de Nayef Aguerd, globalement défendu par les supporters.
L’année 2026 ressemble à un film d’horreur pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Entre les nombreux faux-pas en Ligue 1 (Nantes, Paris FC, Strasbourg) et les humiliations à Bruges ou sur la pelouse du Paris Saint-Germain, difficile pour les fans de l’OM de garder le moral. Logiquement, les joueurs en prennent pour leur grade. Ces derniers jours, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard ou encore Pierre-Emile Hojbjerg reviennent avec insistance dans la bouche des amoureux du club olympien et s’attirent les foudres.

L'OM a besoin du vrai Nayef Aguerd

D’autres joueurs sont plus globalement défendus malgré des performances qui laissent pourtant à désirer. C’est notamment le cas de Nayef Aguerd. Recruté en provenance de West Ham pour 20 millions d’euros l’été dernier, l’international marocain a globalement réussi sa première partie de saison. Mais depuis le mois de décembre, le niveau affiché par Nayef Aguerd a de quoi inquiéter comme La Provence l’a mis en lumière dans son édition du jour.
« Le constat n’est guère plus reluisant pour Aguerd, également coupable sur les deux buts brestois. Pour le Marocain, le mal remonte aussi au coeur de l’automne. Sa pubalgie l’empêche clairement de tutoyer l’excellence de ses premiers pas en ciel et blanc. Après avoir serré les dents pour défendre sa nation à la CAN, l’ex-Rennais a aussitôt enchaîné avec l’OM, quitte à trop en faire et devoir souffler à cause d’adducteurs douloureux » écrit le quotidien régional. Autrement dit, l’Olympique de Marseille a très mal géré le pépin physique de Nayef Aguerd ainsi que son retour de la Coupe d’Afrique des Nations.

Une blessure mal gérée par le staff olympien ?

Une mauvaise gestion qui ne permet pas de retrouver l’ancien défenseur de Rennes et de West Ham à son meilleur niveau depuis le début de l’année 2026. Un coup dur pour Habib Beye, qui aurait bien besoin d’un Aguerd prime pour solidifier une défense totalement à la ramasse sur les derniers matchs. A Brest vendredi dernier, Pavard et Aguerd ont pris l’eau. Beye a une semaine pour trouver la bonne formule avant une semaine décisive pour l’avenir de l’OM en Ligue 1 (réception de Lyon) et en Coupe de France (quart de finale contre Toulouse). Malgré sa méforme, Nayef Aguerd fera certainement partie de l’équation.

