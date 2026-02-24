L’OM alerté sur le grave problème Nayef Aguerd

Je dirais plutot Africa United ^^ apres ca me dérange pas si les mecs aiment le maillot et ont des valeurs, mais entre ca, leurs tenues, le coté Wesh Wesh etc, j'envie tellement les argentins, les italiens, les allemands. dans "l'attitude" c'est autre chose. chez nous ca joue les petits "caids" et je deteste ca, si il n'y avait que des Desailly, ou des Vieira comme jadis ca ne me generait pas mais la ce n'est pas le cas.
c est vrai. la lecture, l' école etc. c' est pas votre point fort dans votre cité....
encore un crack!!! wouha on va avoir que ça bientôt que des cracks mais on perd tout le temps....
Pareil ça fait 10/15 ans que cette EDF ne me procure aucune émotion et aucun enthousiasme à suivre leurs matchs je ne regarde plus depuis longtemps. Je déteste Deschamps, ses sélections d'hommes, sa philosophie de jeu, sa personnalité et comme toi je ne me ressens pas du tout représenté avec une équipe qui sans le maillot de l'EDF serait confondu avec celle du Congo. Vivement que ce parasite qui a prit en otage l'EDF avec ses copains dégage.
Le mec se plaint mais dis merci à luis Enrique sans lui tu serais encore qu’un inconnu. T’es un bon jeune avec une belle marge de progression mais t’es pas non plus extraordinaire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
