PSG : Hakimi en procès pour viol, sa réponse tombe

Endrick 5 buts 1 passe décisive en 7 matchs Gonçalo Ramos 5 buts et 1 passe décisive en 22 matchs de ligue1 Amine Gouiri 5 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de ligue 1
C sur que les mains du Qatar son propres et lavées à l’eau de javel…
Il faudrait penser à indemniser les supporters, leurs données personnelles n'étaient pas sécurisés, quel scandale!
Excuse moi HO MON GRAND DIEU , mais non vous ne verrez RIEN sur la durée puisque 3 mois c'est très court!! C'est relou les gens qui vous disent la vérité hein??
T'es pire qu'une hyène toi... doublée d'un gros tocard avec tes majuscules et ton rire forcé. T'as l'air d'un con prêt à bondir sur tout et nimp. Quand bien même il peut attendre de voir sur la durée de "3mois" d'ou le: "il reste encore pas mal de matchs"
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate