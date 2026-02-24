ICONSPORT_273039_0193
Achraf Hakimi

PSG : Hakimi en procès pour viol, sa réponse tombe

PSG24 févr. , 14:20
parHadrien Rivayrand
1
Mis en examen pour viol en mars 2023, Achraf Hakimi a été informé de son renvoi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. Un procès aura donc bien lieu, ce qui a provoqué l’agacement du latéral droit du PSG.
Achraf Hakimi n’en a pas fini avec la justice française. Le Marocain a en effet appris ces dernières heures qu’il serait jugé pour le viol présumé d’une jeune femme de 24 ans (au moment des faits), survenu en 2023 dans son domicile de Boulogne-Billancourt. La star du PSG nie les accusations et affirme n’avoir fait qu’embrasser la plaignante, qui, elle, soutient avoir été violée. Face à l’ampleur que prend cette affaire, Achraf Hakimi a tenu à réagir via ses réseaux sociaux.

Hakimi riposte et se dit prêt pour le procès 

Sur X, on pouvait notamment voir comme message de la part de l'ancien joueur du Borussia Dortmund : « Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement ».

Lire aussi

PSG : 70.000 euros par mois, l’offre qui fait hurler MayuluPSG : 70.000 euros par mois, l’offre qui fait hurler Mayulu
C’est dans ce contexte particulièrement délicat que Hakimi doit désormais se concentrer sur la réception de l’AS Monaco ce mercredi soir au Parc des Princes, à l’occasion du barrage retour de la Ligue des champions. Reste à savoir si Luis Enrique décidera de le titulariser malgré les turbulences judiciaires qui l’entourent.
Cette affaire est encore loin d’être terminée et l’issue du procès aura un impact important sur la suite de la carrière d’Achraf Hakimi au plus haut niveau. Entre l’ombre médiatique et la pression sportive, le latéral droit du PSG se retrouve confronté à un véritable défi personnel et professionnel. Dans la capitale française, tout le monde retient désormais leur souffle.
1
Articles Recommandés
Pierre Sage ICONSPORT_355810_0314
Coupe de France

CdF : Un gros coup dur pour Sage avant de défier l'OL

ICONSPORT_272416_0002
OM

Piraté, l’OM prend une mesure forte contre l’OL

Warren Zaïre-Emery ICONSPORT_312883_0274
PSG

Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe

Allen Lambé ICONSPORT_279482_0012
OM

L'OM fonce sur Allen Lambé, le crack du Bayern Munich

Fil Info

26 févr. , 14:30
CdF : Un gros coup dur pour Sage avant de défier l'OL
26 févr. , 14:00
Piraté, l’OM prend une mesure forte contre l’OL
26 févr. , 13:40
Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe
26 févr. , 13:20
L'OM fonce sur Allen Lambé, le crack du Bayern Munich
26 févr. , 13:00
Lens riposte face à la menace OM au mercato
26 févr. , 12:40
OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche
26 févr. , 12:20
L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain
26 févr. , 12:00
PSG : Vitinha transféré, le Real attend le feu vert
26 févr. , 11:40
Xavi dit non, le Maroc tient le successeur de Regragui

Derniers commentaires

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Endrick 5 buts 1 passe décisive en 7 matchs Gonçalo Ramos 5 buts et 1 passe décisive en 22 matchs de ligue1 Amine Gouiri 5 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de ligue 1

Piraté, l’OM prend une mesure forte contre l’OL

C sur que les mains du Qatar son propres et lavées à l’eau de javel…

Piraté, l’OM prend une mesure forte contre l’OL

Il faudrait penser à indemniser les supporters, leurs données personnelles n'étaient pas sécurisés, quel scandale!

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Excuse moi HO MON GRAND DIEU , mais non vous ne verrez RIEN sur la durée puisque 3 mois c'est très court!! C'est relou les gens qui vous disent la vérité hein??

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

T'es pire qu'une hyène toi... doublée d'un gros tocard avec tes majuscules et ton rire forcé. T'as l'air d'un con prêt à bondir sur tout et nimp. Quand bien même il peut attendre de voir sur la durée de "3mois" d'ou le: "il reste encore pas mal de matchs"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading