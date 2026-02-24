PSG : Hakimi en procès pour viol, sa réponse tombe

Mis en examen pour viol en mars 2023, Achraf Hakimi a été informé de son renvoi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. Un procès aura donc bien lieu, ce qui a provoqué l’agacement du latéral droit du PSG.

Achraf Hakimi n’en a pas fini avec la justice française. Le Marocain a en effet appris ces dernières heures qu’il serait jugé pour le viol présumé d’une jeune femme de 24 ans (au moment des faits), survenu en 2023 dans son domicile de Boulogne-Billancourt. La star du PSG nie les accusations et affirme n’avoir fait qu’embrasser la plaignante, qui, elle, soutient avoir été violée. Face à l’ampleur que prend cette affaire, Achraf Hakimi a tenu à réagir via ses réseaux sociaux.

Hakimi riposte et se dit prêt pour le procès

Sur X, on pouvait notamment voir comme message de la part de l'ancien joueur du Borussia Dortmund : « Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement ».

C’est dans ce contexte particulièrement délicat que Hakimi doit désormais se concentrer sur la réception de l’AS Monaco ce mercredi soir au Parc des Princes, à l’occasion du barrage retour de la Ligue des champions. Reste à savoir si Luis Enrique décidera de le titulariser malgré les turbulences judiciaires qui l’entourent.

Cette affaire est encore loin d’être terminée et l’issue du procès aura un impact important sur la suite de la carrière d’Achraf Hakimi au plus haut niveau. Entre l’ombre médiatique et la pression sportive, le latéral droit du PSG se retrouve confronté à un véritable défi personnel et professionnel. Dans la capitale française, tout le monde retient désormais leur souffle.