Le PSG dangereusement diminué contre Monaco

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

99999 parle pas avec lui il comprend rien au foot lui c'est le foutre plutôt. Il compte en mois et pas en matchs ce fils de capote trouée. En 3 mois ça fait combien de match tocard? C’est une hyène à l’affût psk il aime trop se faire martyriser c’est son côté sado à ce petit gluant