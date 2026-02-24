ICONSPORT_286628_0063
Ousmane Dembélé

Le PSG dangereusement diminué contre Monaco

PSG24 févr. , 14:40
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG reçoit l’AS Monaco ce mercredi soir au Parc des Princes pour le barrage retour de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait devoir se passer de plusieurs éléments importants de son effectif.
Ce mardi, les champions d’Europe ont communiqué un point médical significatif. Il apparaît que Fabian Ruiz, qui poursuit actuellement un travail individuel, ne sera pas disponible pour affronter l’ASM. C’est également le cas de Quentin Ndjantou, de Senny Mayulu et très probablement d’Ousmane Dembélé, les deux derniers ayant repris seulement récemment l’entraînement individuel.
Luis Enrique devra donc trouver de nouvelles solutions pour l’un des matchs les plus cruciaux de la saison du PSG, alors que chaque choix pourrait peser lourd dans la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
2
Derniers commentaires

PSG : Mbappé pousse Doué au Real Madrid

Article en carton…

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

99999 parle pas avec lui il comprend rien au foot lui c'est le foutre plutôt. Il compte en mois et pas en matchs ce fils de capote trouée. En 3 mois ça fait combien de match tocard? C’est une hyène à l’affût psk il aime trop se faire martyriser c’est son côté sado à ce petit gluant

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Il va faire exploser le vestiaire de l'OL a lui tout seul. Vous allez voir

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Endrick 5 buts 1 passe décisive en 7 matchs Gonçalo Ramos 5 buts et 1 passe décisive en 22 matchs de ligue1 Amine Gouiri 5 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de ligue 1

Piraté, l’OM prend une mesure forte contre l’OL

C sur que les mains du Qatar son propres et lavées à l’eau de javel…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

