Un gros départ acté, l'ASSE tranche dans le vif

ASSE24 févr. , 15:00
parCorentin Facy
0
Malgré un statut de cadre dans le vestiaire et de titulaire indiscutable au milieu de terrain, Florian Tardieu a de fortes chances de quitter l’ASSE cet été. Son départ en fin de contrat a été acté par le club.
Blessé au genou et forfait pour les deux premiers matchs de Philippe Montanier à la tête de l’AS Saint-Etienne, Florian Tardieu a fait son retour contre Laval samedi dernier lors du succès des Verts à Geoffroy-Guichard (2-1). Pour l’actuel 2e de Ligue 2, il sera précieux de pouvoir compter sur l’ancien joueur de Troyes lors de ce sprint final, avec l’espoir de monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Depuis le début de la saison, Florian Tardieu est un cadre inamovible puisque le milieu de terrain de 33 ans avait été titulaire lors de chaque journée de Ligue 2, avant de manquer la 22e et la 23e journée pour cause de blessure.
Eirik Horneland était très satisfait de Tardieu et on peut légitimement penser que Philippe Montanier va à son tour s’appuyer sur le joueur passé au FC Sochaux ou encore à Istres. Néanmoins, l’aventure de Florian Tardieu à l’ASSE devrait prendre fin à l’issue de son contrat en juin prochain comme l’a confirmé Alain Blachon, ancien adjoint de Christophe Galtier à l’AS Saint-Etienne, au micro de 100% Sainté.

Le départ de Florian Tardieu acté en interne

« Florian Tardieu est un joueur qui amène de l'expérience à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Ce qui me dérange un peu, c'est que pendant sa période performante de titulaire, on lui a annoncé que son contrat n'allait pas être prolongé. Ça a dû lui foutre un coup au moral » a lancé l’ex-adjoint de Christophe Galtier à l’ASSE avant de conclure.
F. Tardieu

F. Tardieu

FranceFrance Âge 33 Milieu

Ligue 2

2025/2026
Matchs22
Buts4
Passes décisives2
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Philippe (Montanier) va compter sur lui et ça va le relancer dans l'état d'esprit. Son intérêt à lui, c'est de jouer le plus possible pour se faire voir pour challenger un autre club » estime-t-il. Reste maintenant à voir de quelle façon Florian Tardieu rebondira à 33 ans après son départ probable de l’AS Saint-Etienne. Chez les supporters stéphanois, on gardera en tout cas un excellent souvenir du milieu de terrain né à Istres qui, malgré des statistiques un peu décevantes, aura énormément apporté au club stéphanois cette saison en Ligue 2.
0
