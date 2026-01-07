L'OM accélère pour ce prodige algérien à 20 ME

A la recherche d'un ailier droit pour apporter de la concurrence à Mason Greenwood et une option supplémentaire à Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille s'est renseigné sur la situation d'Anis Hadj Moussa.

Le mercato hivernal 2026 est officiellement ouvert depuis bientôt une semaine et l' Olympique de Marseille essaye tant bien que mal de se montrer actif. Avec les échéances importantes de ce début d'année, entre la qualification pour le prochain tour en Ligue des champions, les deux Classiques face au PSG (08/01, 08/02) et la course à l'Europe en Ligue 1, les dirigeants marseillais ont la ferme intention de renforcer leur effectif pour permettre à Roberto De Zerbi de jongler sur plusieurs tableaux sans perdre en qualité selon les changements. Et avec la surutilisation de Mason Greenwood, l'idée est visiblement de lui permettre de souffler puisque mis à part le déplacement à Auxerre le 1er novembre, l'ailier droit britannique n'a manqué aucun match de la saison.

Un nouvel ailier droit à l'OM ?

Dans ce contexte, on apprend par la presse néerlandaise que l'OM s'intéresse de près à la situation d'Anis Hadj Moussa. En effet, le média RTV Rijnmond affirme que l'écurie phocéenne fait partie des prétendants au recrutement de l'international algérien du Feyenoord. Evalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt, le joueur formé au RC Lens réalise pour l'instant une première moitié de saison de grande qualité et est un élément important de la sélection algérienne dans le parcours des Fennecs à la CAN 2025. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives avec son club en 23 matchs disputés, il attise de nombreuses convoitises. Toutefois, il y a encore un hic.

Le média spécialisé explique que le Feyenoord n'a pas du tout l'intention de vendre son ailier droit. En tout cas, pas pour le moment. A la direction de l'OM de se montrer très convaincante si elle tient absolument à recruter l'international algérien cet hiver. La volonté de recruter un joueur au même poste que Mason Greenwood induit en tout cas celle de Roberto De Zerbi de tenter de nouvelles choses en réaxant plus souvent l'ancien de Manchester United au poste de numéro 10, par exemple…