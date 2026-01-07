ICONSPORT_276357_0191
Hadj Moussa - Feyenoord

L'OM accélère pour ce prodige algérien à 20 ME

OM07 janv. , 17:00
Quentin Mallet
0
A la recherche d'un ailier droit pour apporter de la concurrence à Mason Greenwood et une option supplémentaire à Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille s'est renseigné sur la situation d'Anis Hadj Moussa.
Le mercato hivernal 2026 est officiellement ouvert depuis bientôt une semaine et l'Olympique de Marseille essaye tant bien que mal de se montrer actif. Avec les échéances importantes de ce début d'année, entre la qualification pour le prochain tour en Ligue des champions, les deux Classiques face au PSG (08/01, 08/02) et la course à l'Europe en Ligue 1, les dirigeants marseillais ont la ferme intention de renforcer leur effectif pour permettre à Roberto De Zerbi de jongler sur plusieurs tableaux sans perdre en qualité selon les changements. Et avec la surutilisation de Mason Greenwood, l'idée est visiblement de lui permettre de souffler puisque mis à part le déplacement à Auxerre le 1er novembre, l'ailier droit britannique n'a manqué aucun match de la saison.

Un nouvel ailier droit à l'OM ?

Dans ce contexte, on apprend par la presse néerlandaise que l'OM s'intéresse de près à la situation d'Anis Hadj Moussa. En effet, le média RTV Rijnmond affirme que l'écurie phocéenne fait partie des prétendants au recrutement de l'international algérien du Feyenoord. Evalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt, le joueur formé au RC Lens réalise pour l'instant une première moitié de saison de grande qualité et est un élément important de la sélection algérienne dans le parcours des Fennecs à la CAN 2025. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives avec son club en 23 matchs disputés, il attise de nombreuses convoitises. Toutefois, il y a encore un hic.
Le média spécialisé explique que le Feyenoord n'a pas du tout l'intention de vendre son ailier droit. En tout cas, pas pour le moment. A la direction de l'OM de se montrer très convaincante si elle tient absolument à recruter l'international algérien cet hiver. La volonté de recruter un joueur au même poste que Mason Greenwood induit en tout cas celle de Roberto De Zerbi de tenter de nouvelles choses en réaxant plus souvent l'ancien de Manchester United au poste de numéro 10, par exemple…

Derniers commentaires

PSG-OM : Grave blessure pour Darryl Bakola ?

Match inutile, il suffit d'y mettre la réserve et d'éviter les blessures, pour un match qui ne sert strictement à rien.

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

Vaz ? Tu rêves debout...

OM : De Zerbi viré, son plus grand fan le lâche

Mais il joue toujours le titre ou pas ???

OM : De Zerbi viré, son plus grand fan le lâche

Oooh foutez nous la paix avec RDZ

L’OL ruiné par les arbitres, la fin d'un mythe

Ce classement n'a aucun sens et se construit au feeling de son auteur. Donc ASM/OL il y a eu une erreur d'arbitrage sur le 2eme but monégasque ? alors que l'arbitre est allé voir la VAR ? aucun sen s je vous dis...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

