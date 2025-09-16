L’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid

Il n'y a que les médias espagnols relayés par Foot01 pour dire que le PSG est intéressé par Konaté.
Rires, ah tu vas me tuer vraiment toi, rires.
Non mais tu te rends compte que tu relaie des informations provenant d'un site humoristique ??? Je n'en peux plus, rires.
Rires, tu diffuse des informations d'un journal satirique ??? Ah je vais mourir là.
c'est vrai que quand on ne fait pas la diff entre maintient de l'ordre et répression ça devient compliqué de faire une réponse qui a du sens.... "Champion"
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Loading
Les stats HALLUCINANTES de Pierre-Emerick Aubameyang face au Real Madrid ! 🤯🔥 Pour rappel, le gabonais devrait être TITULAIRE mardi selon @lequipe.