pierre-emerick aubameyang

L’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid

OM16 sept. , 14:00
parCorentin Facy
L’OM est loin d’être favori contre le Real ce mardi en Ligue des Champions, c’est peu de le dire. Roberto De Zerbi compte toutefois dans ses rangs un joueur qui adore briller face à Madrid.
De retour en Ligue des Champions après deux ans loin de la plus prestigieuse compétition européenne, l’Olympique de Marseille ne pouvait pas rêver d’une meilleure affiche pour se remettre dans le bain. L’équipe de Roberto De Zerbi affronte ce mardi soir le Real Madrid à Santiago Bernabeu. Un match pour lequel les coéquipiers de Kylian Mbappé sont logiquement les grands favoris.
L’OM n’a pas grand-chose à perdre sur ce match même si en conférence de presse, le coach olympien n’a pas affiché le discours d’une victime et souhaite réaliser un exploit pour les 4.000 supporters marseillais qui feront le déplacement. Face à un Real ultra-favori, l’OM se présentera à priori avec une défense à cinq (Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Weah)… mais aussi avec une arme secrète dans ses rangs.

Aubameyang, l'arme n°1 de l'OM contre le Real

Dans son édition du jour, La Provence fait un focus sur Pierre-Emerick Aubameyang, annoncé titulaire à la pointe de l’attaque après avoir été mis au repos contre Lorient vendredi. Ancien buteur du FC Barcelone, l’international gabonais adore le Real Madrid. Et pour cause, « PEA » a marqué sept fois en sept matchs disputés contre le club de la capitale espagnole, « ce qui en fait l’une de ses proies favorites après 17 ans de carrière ».
Une vraie menace pour le Real Madrid, qui ne devra pas sous-estimer le joueur le plus expérimenté de l’OM sur la scène européenne. L’attaquant de 36 ans passé par Barcelone, Arsenal ou encore le Borussia Dortmund a disputé 38 matchs en Ligue des Champions pour un total de 17 buts et 4 passes décisives. Au côté de Mason Greenwood, qui compte lui 10 matchs de Ligue des Champions (2 buts, 3 passes décisives), il incarnera sans conteste l’arme offensive n°1 de l’équipe de Roberto De Zerbi.
Derniers commentaires

Le Real a peur du PSG et fait n’importe quoi

Il n'y a que les médias espagnols relayés par Foot01 pour dire que le PSG est intéressé par Konaté.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Rires, ah tu vas me tuer vraiment toi, rires.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Non mais tu te rends compte que tu relaie des informations provenant d'un site humoristique ??? Je n'en peux plus, rires.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Rires, tu diffuse des informations d'un journal satirique ??? Ah je vais mourir là.

PSG-Lens : La Brav-M lourdement accusée

c'est vrai que quand on ne fait pas la diff entre maintient de l'ordre et répression ça devient compliqué de faire une réponse qui a du sens.... "Champion"

