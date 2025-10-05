ICONSPORT_272756_0060

L'OM a recruté Monsieur 100% de victoires

L'Olympique de Marseille est inarrêtable en ce moment, ayant enchaîné un quatrième succès de suite toutes compétitions confondues à Metz. Une réussite liée en partie à une solidité défensive retrouvée avec l'apport récent de Nayef Aguerd.
Après un été agité, l'Olympique de Marseille avance à un rythme de champion en Ligue 1 et même en Europe. Les Phocéens viennent d'enchaîner un quatrième succès de rang en écrasant Metz 3-0. Les Lorrains rejoignent une liste de victimes prestigieuses avec l'Ajax, Strasbourg et le PSG. Dans cette série de matchs, l'OM a inscrit 10 buts en tout. Un bilan impressionnant qui met en avant la richesse offensive du club olympien. Toutefois, la défense marseillaise est aussi incroyable en ce moment. Elle n'a encaissé qu'un seul but sur ces fameux 4 matchs et elle affiche surtout un visage conquérant.

L'OM d'Aguerd est injouable

Le mérite en revient aux recrues qui ont éliminé toute fébrilité depuis leur incorporation. Nayef Aguerd symbolise à lui seul cette solidité retrouvée, s'imposant comme le patron naturel de l'arrière-garde phocéenne. Difficile à passer pour les attaquants adverses, le Marocain rayonne dans l'utilisation du ballon. Avec l'ancien rennais sur le terrain, l'OM peut dormir tranquille et les chiffres le confirment.
Le compte X StatsOMp souligne que Marseille a gagné tous ses matchs cette saison quand Nayef Aguerd était aligné par Roberto de Zerbi. Le Marocain n'a raté qu'une rencontre depuis début septembre : celle contre le Real Madrid soldée par une défaite 2-1 des Marseillais. Sinon, il a disputé toutes les autres rencontres en intégralité. Autant dire que l'OM ne peut déjà plus se passer du Marocain en Ligue 1 et en Ligue des champions.
N. Aguerd

N. Aguerd

MoroccoMaroc Âge 29 Défenseur

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Malheureusement, ce dernier ratera plusieurs matchs cet hiver avec la CAN 2025 organisée au Maroc où son pays a de bonnes chances d'aller loin. Ce facteur combiné aux soucis physiques récurrents d'Aguerd ces dernières années doit stresser tout un club, mieux armé que jamais pour faire vaciller le PSG en Ligue 1.
