L'OM a le successeur de Rulli sous le coude

Décisif en 2024-2025, Geronimo Rulli vit une saison bien plus difficile un an plus tard. Le gardien argentin a fait perdre des points à Marseille. De quoi le menacer à court terme ? L'OM a un beau plan B à disposition si besoin.

Nommé dans la catégorie des meilleurs gardiens de Ligue 1 en 2025, Geronimo Rulli n'est pas sûr de reproduire pareille performance cette saison. Le gardien de l' OM se montre moins décisif ces derniers mois et multiplie surtout les approximations. Vendredi soir, il a encore encaissé un but évitable contre Metz. L'Argentin souffre beaucoup sur ses sorties, aériennes ou pas. Une fébrilité qui a poussé Roberto de Zerbi à remettre en question son statut de titulaire en février. Rulli avait cédé sa place à Jeffrey De Lange pour le classique à Paris.

Le futur gardien de l'OM explose à Montpellier

Habib Beye s'est montré moins sévère avec son gardien depuis sa prise de fonction. La donne sera peut-être différente l'été prochain. Le recrutement d'un nouveau gardien n'est pas exclu au mercato . Pas besoin d'explorer des championnats inconnus ou de verser des sommes folles pour trouver son bonheur côté marseillais. Un portier crève l'écran à quelques kilomètres seulement de la Canebière. Il s'agit de Simon Ngapandouetnbu, titulaire à Montpellier en Ligue 2.

GP013 sur X. Les dirigeants marseillais avaient inclus une clause de rachat prioritaire. Elle peut être activée au vu de ses belles performances à Montpellier. Le Camerounais qui fête ses 23 ans ce dimanche n'est pas un inconnu pour l'Olympique de Marseille. Il a été formé à l'OM, appartenant aux Phocéens jusqu'à l'été 2025. Il avait été libéré pour pouvoir signer au MHSC . Un transfert libre mais pas un abandon définitif du joueur comme le rappelle le comptesur X. Les dirigeants marseillais avaient inclus une clause de rachat prioritaire. Elle peut être activée au vu de ses belles performances à Montpellier.

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Simon Ngapandouetnbu a réalisé 10 clean-sheets cette saison et son club possède la meilleure défense de Ligue 2 (27 buts encaissés). Geronimo Rulli est prévenu, il doit hausser le niveau sur la fin de saison et qualifier l'OM pour la Ligue des champions. Dans le cas contraire, son déclassement est inévitable.