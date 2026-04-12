ICONSPORT_363553_0214
Simon Ngapandouetnbu

L'OM a le successeur de Rulli sous le coude

OM12 avr. , 10:00
parMehdi Lunay
0
Décisif en 2024-2025, Geronimo Rulli vit une saison bien plus difficile un an plus tard. Le gardien argentin a fait perdre des points à Marseille. De quoi le menacer à court terme ? L'OM a un beau plan B à disposition si besoin.
Nommé dans la catégorie des meilleurs gardiens de Ligue 1 en 2025, Geronimo Rulli n'est pas sûr de reproduire pareille performance cette saison. Le gardien de l'OM se montre moins décisif ces derniers mois et multiplie surtout les approximations. Vendredi soir, il a encore encaissé un but évitable contre Metz. L'Argentin souffre beaucoup sur ses sorties, aériennes ou pas. Une fébrilité qui a poussé Roberto de Zerbi à remettre en question son statut de titulaire en février. Rulli avait cédé sa place à Jeffrey De Lange pour le classique à Paris.

Le futur gardien de l'OM explose à Montpellier

Habib Beye s'est montré moins sévère avec son gardien depuis sa prise de fonction. La donne sera peut-être différente l'été prochain. Le recrutement d'un nouveau gardien n'est pas exclu au mercato. Pas besoin d'explorer des championnats inconnus ou de verser des sommes folles pour trouver son bonheur côté marseillais. Un portier crève l'écran à quelques kilomètres seulement de la Canebière. Il s'agit de Simon Ngapandouetnbu, titulaire à Montpellier en Ligue 2.
Le Camerounais qui fête ses 23 ans ce dimanche n'est pas un inconnu pour l'Olympique de Marseille. Il a été formé à l'OM, appartenant aux Phocéens jusqu'à l'été 2025. Il avait été libéré pour pouvoir signer au MHSC. Un transfert libre mais pas un abandon définitif du joueur comme le rappelle le compte GP013 sur X. Les dirigeants marseillais avaient inclus une clause de rachat prioritaire. Elle peut être activée au vu de ses belles performances à Montpellier.

Lire aussi

OM : Le nouveau Greenwood trouvé pour 27 MEOM : Le nouveau Greenwood trouvé pour 27 ME
Simon Ngapandouetnbu a réalisé 10 clean-sheets cette saison et son club possède la meilleure défense de Ligue 2 (27 buts encaissés). Geronimo Rulli est prévenu, il doit hausser le niveau sur la fin de saison et qualifier l'OM pour la Ligue des champions. Dans le cas contraire, son déclassement est inévitable.
S. Ngapandouetnbu

S. Ngapandouetnbu

CameroonCameroun Âge 23 Gardien

Ligue 2

2025/2026
Matchs27
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Strasbourg Meinau ICONSPORT_363945_0121
RCSA

Strasbourg : Un enfant entre la vie et la mort après une agression pour un maillot de foot

ICONSPORT_363861_0001
Ligue 1

OL - Lorient : Les compos probables

Yaremchuk ICONSPORT_363666_0324
OL

L'OL montre la sortie au flop Roman Yaremchuk

Verbruggen ICONSPORT_363016_0049
PSG

PSG : Bart Verbruggen tout proche de Paris

Fil Info

12 avr. , 13:00
Strasbourg : Un enfant entre la vie et la mort après une agression pour un maillot de foot
12 avr. , 12:45
OL - Lorient : Les compos probables
12 avr. , 12:40
L'OL montre la sortie au flop Roman Yaremchuk
12 avr. , 12:20
PSG : Bart Verbruggen tout proche de Paris
12 avr. , 12:15
Toulouse - Lille : Les compos probables
12 avr. , 12:00
OM : Timber impressionne, son avenir déjà en question
12 avr. , 11:50
Liverpool-PSG : Le pire cauchemar d'Hakimi désigné à Anfield
12 avr. , 11:30
Ligue 1 : Rennes met une énorme pression sur l'OL et l'OM
12 avr. , 11:19
L1 : Thauvin encore élu joueur du mois

Derniers commentaires

L'OL montre la sortie au flop Roman Yaremchuk

9 matchs pr 1 but / 1 passe dé

L1 : Thauvin encore élu joueur du mois

Lens peut lui dire merci pour cette saison. Ou ira t'il la saison prochaine ? Je serais lui,je resterais la bas

OL - Lorient : Les compos probables

Vue la composition... Je dirais Bon chance. La pression est sur vous ce week-end 👊⚽

L'OL montre la sortie au flop Roman Yaremchuk

combien de match chez nous?

Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

attend il va peut être répondre 😁 faux compte 😂🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading