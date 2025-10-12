L'OM a évité une grave erreur au mercato

L'été dernier, l'OM n'a manqué d'agiter le marché des transferts. Le club phocéen a longuement hésité entre faire venir Noa Lang ou Igor Paixao.

L' OM a bien ciblé son recrutement l'été dernier au mercato. Parmi les joueurs arrivés du côté de la Canebière : Igor Paixao. Malgré des débuts plutôt timides, le Brésilien a peu à peu trouvé son rythme de croisière. Une bonne nouvelle pour l'OM et ses supporters. Paixao a encore du travail devant lui mais au moins, il a le mérite de mouiller le maillot. L'ancien du Feyenoord a longtemps été en balance avec Noa Lang, que Marseille voulait aussi recruter. Finalement, Paixao a été recruté. Du côté du Néerlandais, c'est en revanche beaucoup plus difficile du côté du Napoli, avec qui il n'a joué que 4 matchs depuis le début de la saison.

Paixao, le bon coup de l'OM

Sur son compte X, Massilia Zone a d'ailleurs souligné la belle forme de Paixao, tout en comparant les débuts difficiles de Lang avec Naples. De quoi bien évidemment faire réagir la communauté proche de l'OM. On pouvait notamment voir comme commentaires sous le post du média marseillais : « On ne le saura jamais. Mais j'aime beaucoup les efforts défensifs de Paixao. Je ne sais pas si Noa Lang en aurait fait autant. » ; « Benatia a dit il n’y a pas de mauvais joueurs, il y a des mauvais contextes » ; « Là tu parles stats mais en plus l’un est un caractériel et l’autre a toujours le smile » ; « Dédicace à tous les spécialistes qui voulaient Lang parce qu'il avait fait le signe de Jul » ; « On sait pas ! Contexte différent à Naples que à Marseille il aurait peut-être réussi chez nous Lang » ou encore « Arrêtez de chouiner Lang a une mentalité bidon comparer à Igor donc oui très bon recrutement ».

Depuis son arrivée à l'OM pour près de 35 millions d'euros, Igor Paixao a disputé 6 rencontres pour 3 buts et 1 passe décisive donnée. Le Brésilien a de grands objectifs avec les Phocéens et souhaite plus que jamais rafler la Ligue 1.