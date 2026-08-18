L'OM a 5 jours pour vendre tout le monde

A quelques jours du coup d'envoi de sa saison en Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas bouclé le moindre recrutement. Une situation critique qui s'accentue de jour en jour, alors que la direction doit encore vendre très rapidement, sous peine de faire de gros sacrifices.

C'est un euphémisme de dire que l' OM est dans une situation particulièrement délicate. Le club phocéen sort de plusieurs saisons d'une gestion financière bien trop gourmande par rapport aux résultats sportifs qui en ont découlé. Sous le contrôle de la DNCG, la propriété de Frank McCourt ne peut même pas se payer de nouvelles recrues.

La faute à une masse salariale beaucoup trop importante qui n'a toujours pas été suffisamment allégée. Plusieurs départs ont permis de dégraisser, comme ceux de Mason Greenwood, de Facundo Medina et de Pierre-Emerick Aubameyang, alors que d'autres sont encore attendus. Et si Bruno Genesio a présenté un groupe de joueurs sur lequel il entend s'appuyer la saison prochaine, l'OM pourrait prochainement être contraint de taper dans l'intouchable.

Le compte à rebours est lancé

Selon les informations d'Adrien Pittore, il ne reste que quelques jours, soit jusqu'à la fin de la semaine, à l'OM pour vendre ses indésirables, au risque de précipiter les départs de joueurs encore considérés comme intransférables. Le journaliste indique que plusieurs offres fermes sont encore attendues dans la semaine, mais ces prochains jours sont les derniers avant que la direction phocéenne se résolve à mettre des joueurs que Bruno Genesio veut garder sur la liste des transferts.

Jusqu'à présent, les départs de plusieurs joueurs au salaire important sont encore attendus, comme ceux de Nayef Aguerd et de Pierre-Emile Hojbjerg. Deux joueurs qui étaient justement sur le point de quitter l'OM - qui avait respectivement un accord avec la Real Sociedad et Newcastle - mais qui ont fait avorter leur transfert. Au grand désarroi de Frank McCourt qui n'en peut plus de cette situation.