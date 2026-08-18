L'OM a 5 jours pour vendre tout le monde

Il est Lensois, la victoire de dimanche lui a donné des ailes ...
Intellectuellement tu es d une grande discrétion, reste unique vraiment, n essaye jamais de t'améliorer...
tien la parisienne qui me crois marseillais trou du Q tu es trop konne tout ne tourne pas autour de tes chevres de marseillaisesmais bon tu es trop konne comme le dit si bien tadaronne
Un Skriniar normalement arbitré c'est carton rouge au bout de 20 minutes. L'arbitre n'a pas eu les couilles face au public turc...
Même s'il y a une rivalité entre les deux clubs, ils sont jusqu'à présent 28 joueurs du PSG et 23 joueurs de l'OM qui ont joué pour les deux clubs, transfert direct ou indirect (certains sont passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival").
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Si les indésirables ne sont pas exfiltrés cette semaine, il va bien falloir se résoudre à voir partir les membres de la "colonne vertébrale" identifiés par Bruno Genesio. Plusieurs offres fermes sont attendues cette semaine pour débloquer le mercato #TeamOM #MercatoOM