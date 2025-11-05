L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato

A la recherche d’un défenseur central l’été dernier, l’OM avait fait de Joel Ordonez sa priorité. Marseille envisage de réactiver cette piste en juin prochain, mais l’Inter Milan ne l’entend pas de cette oreille.

Le chantier de la défense était prioritaire aux yeux de Pablo Longoria et de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille la saison dernière. Les dirigeants phocéens ont tenu leurs promesses en investissant massivement pour renforcer l’arrière-garde de l’équipe de Roberto De Zerbi. Timothy Weah, Emerson, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Facundo Medina ont rejoint l’OM, améliorant nettement le niveau de fiabilité de la défense olympienne.

L’été dernier, la priorité du club olympien était toutefois Joel Ordonez, mais le dossier n’a pas pu aboutir en raison des exigences de Bruges. Medhi Benatia a maintenu le contact avec le joueur équatorien, avec la ferme intention de revenir à la charge l’été prochain. Le dossier s’annonce toutefois très difficile à concrétiser puisque selon la presse italienne ainsi que du journaliste Matteo Moretto, l’Inter Milan fait de Joel Ordonez sa priorité absolue pour renforcer sa défense l’été prochain.

L'Inter fonce sur Joel Ordonez

Les Nerazzurri voient en l’international équatorien le possible remplaçant d’un certain Benjamin Pavard, prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille cette saison. La question est maintenant de savoir si les dirigeants phocéens feront le forcing pour tenter de s’offrir le colosse Joel Ordonez, ou s’ils décideront de passer leur tour après avoir recruté Aguerd ou encore Pavard et Medina dans ce secteur de jeu l’été dernier.

A Marseille, ce dossier pourrait être dicté par l’avenir de Leonardo Balerdi puisqu’en cas de départ du capitaine argentin, l’OM tentera de le remplacer par un jeune joueur à fort potentiel comme c’est le cas de Joel Ordonez. Liverpool est également sur les rangs, un concurrent de plus qui rend la tâche des Marseillais bien difficile dans ce dossier qui pourrait s’élever à plus de 40 millions d’euros après la prolongation de Joel Ordonez au sein du club belge l’été dernier.