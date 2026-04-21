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L'infirmerie de l'OM accueille une nouvelle star

OM21 avr. , 16:12
parGuillaume Conte
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L'OM n'en finit plus d'enregistrer de nouveaux blessés. C'est Igor Paixao qui sera out pour les prochains matchs de Marseille après sa blessure au mollet contractée à Lorient.
Habib Beye, qui se plaint de la faible efficacité de son staff médical, n’a pas fini de ruminer. Igor Paixao, sorti mal en point et remplacé à la mi-temps du match de samedi à Lorient, souffre d’une blessure au mollet et ne sera pas rétabli pour les deux prochains matchs. Le compte La Minute OM annonce une indisponibilité d’environ 15 jours pour l’ailier brésilien, qui devrait manquer les rencontres contre Nice et Nantes. Un choix en moins pour Habib Beye qui perd progressivement des joueurs à chaque match. Autant dire que la semaine intense d’entrainement prévue en ce moment à Marseille pourrait continuer à faire des dégâts vue la fragilité des joueurs marseillais.
Pour les quatre derniers matchs de la saison, l’OM affronte Nice et Rennes au Vélodrome, et se déplacera entre temps à Nantes et au Havre. Un programme abordable pour Marseille habituellement, mais vue la forme actuelle, il faudra un rétablissement spectaculaire et rapide pour espérer aller retrouver une place dans le Top4 de la Ligue 1 et s’assurer au moins un ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. Une compétition vitale sur le plan financier, et qui peut sauver la place d’Habib Beye. Sans compter que sportivement, cela peut convaincre des joueurs de signer à l’OM l’été prochain.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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