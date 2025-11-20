Les supporters s'énervent, l'OM va tout dire

Roberto De Zerbi s'en est plaint tout au long de l'automne, l'infirmerie peine à désemplir. Ce sont surtout les durées d'indisponibilité qui ont le don d'agacer les supporters de l'OM.

Des joueurs blessés et qui mettent un temps fou à venir, cela a le don d’agacer les supporters à Marseille. L’OM en est visiblement bien conscient et a décidé de mieux communiquer à ce sujet, révèle le compte proche du club La Minute OM. Des éléments comme Hamed Traoré ou Facundo Medina peinent à retrouver le chemin des terrains malgré des blessures qui commencent à dater. Et le fait qu’il y ait silence radio sur leur situation agace, surtout pour des recrues qui n’ont quasiment pas eu l’occasion de jouer.

Roberto De Zerbi a beau jouer les pompiers en assurant qu’il devait faire avec les joueurs disponibles, l’OM a pris une décision radicale comme l’explique le compte suiveur du club provençal. « L’OM veut désormais instaurer une transparence totale concernant ses joueurs blessés. Le club communiquera dorénavant systématiquement sur chaque blessure (ce qui n’était pas le cas auparavant, sauf en cas de grosses blessures) à l’image de ce que pratiquent les grands clubs européens. Une démarche pensée pour renforcer la confiance et mieux répondre aux attentes des supporters », a fait savoir La Minute OM.

Le club phocéen a immédiatement mis cette résolution en application en effectuant un premier point précis sur les joueurs encore blessés ce jeudi. Les supporters savent désormais qu’Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Hamed Traoré, Amir Murillo et Facundo Medina sont bien présents à l’infirmerie, et qu’il ne faudra pas compter sur eux pour le match de ce vendredi contre Nice. « Le club communiquera de nouvelles informations en fonction de l’évolution de chaque joueur concerné », promet l’OM pour boucler cette politique nouvelle qui se veut totalement transparente sur les blessures des joueurs.