L’OM et le PSG se l’arrachent, il choisit Nantes

Titulaire indiscutable au FC Nantes à seulement 17 ans, le jeune Tylel Tati est déjà dans le viseur de l’OM et du PSG. Mais un départ dès l’été prochain n’est pas forcément la meilleure option pour l’espoir des Canaris.

Malgré une situation sportive globalement difficile avec un club qui se bat pour ne pas descendre en Ligue 2 chaque année, le FC Nantes continue de sortir des grands talents de son centre de formation. Nathan Zézé en est l’un des meilleurs exemples récents, avec un transfert en Arabie Saoudite qui a rapporté 20 millions d’euros aux Canaris. Tylel Tati marche sur ses pas . A seulement 17 ans, le joueur s’est imposé comme un titulaire indiscutable en défense centrale aux yeux de son entraîneur Luis Castro.

Tati a un potentiel immense et les clubs européens sont déjà nombreux à s’intéresser à lui puisque son nom a été associé au PSG, à l’OM ou encore au FC Barcelone. Mais pour le journaliste Bastien Aubert, un départ dès la saison prochaine dans un gros club n’est pas forcément la meilleure option pour Tylel Tati, lequel a au contraire tout intérêt à rester au moins une saison de plus du côté de la Beaujoire. « Tylel Tati doit impérativement rester au FC Nantes cette saison, car c’est le seul environnement qui lui garantit du temps de jeu régulier et une progression structurée » explique notre confrère sur But avant de poursuivre.

Tylel Tati doit privilégier Nantes