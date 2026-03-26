ICONSPORT_351491_0071

Les journalistes prêts à faire payer l’OM

OM26 mars , 20:00
parGuillaume Conte
0
Ça chauffe entre l'OM et La Provence et un nouveau cap a été franchi avec l'interdiction pour les journalistes locaux de poser des questions en conférence de presse. La réponse n'a pas tardé.
Très vindicative à l’encontre de Medhi Benatia et de l’Olympique de Marseille ces derniers mois, La Provence a forcément agacé les dirigeants de l’OM. A tel point qu’une mesure a été prise et que le club phocéen a désormais interdit aux représentants du média local de prendre la parole et de poser des questions aux joueurs, à l’entraîneur et aux dirigeants lors des conférences de presse. Une mesure qui démontre à quel point l’OM est fâché, même si cela va beaucoup trop loin aux yeux de l’USJSF.
Pour le syndicat des journalistes sportifs français, et son président Vincent Duluc, il est bon de rappeler quelques aspects fondamentaux de ce métier, même si les écrits des journalistes ne plaisent pas. « Comme nous pouvions le craindre, une étape supplémentaire vient d'être franchie puisque les journalistes de La Provence ont été informés ces derniers jours que la parole ne leur serait plus donnée en conférence de presse. Ils n'ont donc plus l'autorisation de poser des questions aux joueurs et à l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mécontent d'articles récemment publiés, l'OM a mis ses inacceptables menaces à exécution. Une décision intolérable que l'UJSF ne peut accepter », a fait savoir le journaliste de L’Equipe, qui promet de ne pas en rester là si jamais l’OM venait à perdurer dans cette attitude.
En effet, l’idée d’aller en justice pour faire condamner l’OM est d’ores et déjà évoquée, avec une jurisprudence qui ne laisse guère de place au doute en cas de passage devant un tribunal. « Par jugement du 6 mars 2023, confirmé le 15 février 2024, le tribunal de Bayonne a établi une jurisprudence en condamnant le Biarritz Olympique à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à l'UJSF et a fait injonction au club, entre autres, d'interdire tout boycott de journalistes consistant en un refus des joueurs ou d'un membre de l'encadrement technique, de répondre aux questions posées par les journalistes, lors du point presse, de la conférence de presse ou toute autre mise en relation, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée. L'UJSF, si nécessaire, portera l'affaire en justice pour faire respecter cette jurisprudence », a souligné le syndicat des journalistes sportifs de France, pour qui cette dérive doit cesser immédiatement sous peine de voir l’OM devant les tribunaux.

Lire aussi

OM : Medhi Benatia est prêt à rester et il le prouveOM : Medhi Benatia est prêt à rester et il le prouve
L'OM accélère pour ce renfort à 18 ME venu d'ItalieL'OM accélère pour ce renfort à 18 ME venu d'Italie
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_233503_0287
Mondial 2026

CdM 2026 : La Turquie plus qu’à un pas du Mondial

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des demi-finales des barrages

ICONSPORT_361518_0073
PSG

150ME pour deux joueurs, le PSG veut ruiner le Barça

ICONSPORT_362876_0017
Mondial 2026

Italie - Irlande du Nord : les compos (20h45 sur La Chaine L’Equipe en multiplex)

Fil Info

26 mars , 19:53
CdM 2026 : La Turquie plus qu’à un pas du Mondial
26 mars , 19:51
CdM 2026 : Programme TV et résultats des demi-finales des barrages
26 mars , 19:30
150ME pour deux joueurs, le PSG veut ruiner le Barça
26 mars , 19:23
Italie - Irlande du Nord : les compos (20h45 sur La Chaine L’Equipe en multiplex)
26 mars , 19:00
OL : Ares et Textor négocient un accord explosif
26 mars , 18:30
CdM : Les Etats-Unis ne font pas confiance aux Africains
26 mars , 18:00
France : Zinedine Zidane est déjà adoubé
26 mars , 17:31
Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)
26 mars , 17:30
Lens-PSG reporté, ça prend une tournure politique

Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

C'est sûr que le PSG "rayonne" bien avec les enveloppes distribuées par Nasser et ses copains du Qatar.

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Je l'espère !

Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

Tout ça c'est du vent ! La seule raison de tout ce bruit... a pour seul but de déstabiliser les joueurs de l'OL en cette fin de saison.

Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

Ça faisait longtemps 🤣🤣

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

Comme contre Monaco. ^^ Le LOSC n'est plus ce qu'il était.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading