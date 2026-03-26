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Armand Laurienté

L'OM accélère pour ce renfort à 18 ME venu d'Italie

OM26 mars , 8:20
parMehdi Lunay
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Promu en Serie A, Sassuolo réalise une saison très satisfaisante. Armand Laurienté n'y est pas étranger. L'ancien joueur de Lorient intéresse déjà l'Olympique de Marseille. Mais un club turc accélère vraiment dans le dossier.
Il avait laissé le souvenir d'un pied soyeux sur coup-franc à Lorient. Armand Laurienté confirme son talent en Italie. L'ailier de 27 ans est solidement installé dans l'équipe de Sassuolo depuis 2022. Il n'a pas quitté les Neroverdi malgré une relégation en Serie B entre-temps. De retour dans l'élite cette saison, Sassuolo et Laurienté régalent. Le club entraîné par Fabio Grosso est 10e du championnat et le Français performe sur le plan statistique. Il en est à 5 buts et 7 passes décisives en Serie A. De quoi faire des envieux au mercato d'autant que le joueur ne possèdera bientôt qu'un an de contrat restant.

Duel OM-Trabzonspor pour Laurienté

C'est le cas de l'Olympique de Marseille selon le média turc Yenicag. Les Phocéens viennent de faire leur entrée dans un dossier rendu complexe par Trabzonspor. Le 3e du championnat de Turquie fait d'Armand Laurienté sa priorité absolue de l'été. La formation basée sur les rives de la Mer Noire compte offrir plus de 10 millions d'euros à Sassuolo pour finaliser le transfert de l'attaquant français. Un montant logique puisque la valeur marchande de Laurienté est évaluée à 18 millions d'euros à peu près.
Une somme que l'OM est aussi en mesure de verser. Trabzonspor mise donc sur le salaire pour faire plier les Phocéens. L'ailier français ferait partie des joueurs les mieux payés par le club turc. Une rémunération XXL que Marseille ne serait pas en mesure de proposer. Les Olympiens pensent surtout à réduire leur masse salariale l'été prochain. Néanmoins, une qualification en Ligue des champions peut tout bouleverser et permettre à l'OM de réaliser l'un des gros coups du mercato.
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Derniers commentaires

L'OM accélère pour ce renfort à 18 ME venu d'Italie

Article qui n'a aucun sens.... C'est mal ,mal écrit, que des inventions. J'aimerais un jour voir un des modo du site,juste histoire de parlé

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

j ai beau pas etre un grand fan de marseille .. sur l'action tu peux expulser 2 lillois .. et surtout tu ne dois pas mettre de jaune a greenwood

L'OM explose un record du PSG et de l'OL

Arkema 1500 spectateurs en moyenne par match, la famille et les amis, Je me demande toujours comment on peut faire vivre un sport pro avec ça quelles sont les audiences de C+ ???????????????

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

sauf que greenwood ne doit jamais prendre un jaune sur cette situation eet c'est bien ca le probleme

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

Deux nouveaux comptes trolls des le petit matin . C'est mignon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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Lens
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3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
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8
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40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
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16
Auxerre
222757152236-14
17
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172645172445-21
18
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142735192560-35

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