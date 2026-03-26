L'OM accélère pour ce renfort à 18 ME venu d'Italie

Promu en Serie A, Sassuolo réalise une saison très satisfaisante. Armand Laurienté n'y est pas étranger. L'ancien joueur de Lorient intéresse déjà l'Olympique de Marseille. Mais un club turc accélère vraiment dans le dossier.

Il avait laissé le souvenir d'un pied soyeux sur coup-franc à Lorient. Armand Laurienté confirme son talent en Italie. L'ailier de 27 ans est solidement installé dans l'équipe de Sassuolo depuis 2022. Il n'a pas quitté les Neroverdi malgré une relégation en Serie B entre-temps. De retour dans l'élite cette saison, Sassuolo et Laurienté régalent. Le club entraîné par Fabio Grosso est 10e du championnat et le Français performe sur le plan statistique. Il en est à 5 buts et 7 passes décisives en Serie A. De quoi faire des envieux au mercato d'autant que le joueur ne possèdera bientôt qu'un an de contrat restant.

Duel OM-Trabzonspor pour Laurienté

Yenicag. Les Phocéens viennent de faire leur entrée dans un dossier rendu complexe par Trabzonspor. Le 3e du championnat de Turquie fait d'Armand Laurienté sa priorité absolue de l'été. La formation basée sur les rives de la Mer Noire compte offrir plus de 10 millions d'euros à Sassuolo pour finaliser le transfert de l'attaquant français. Un montant logique puisque la valeur marchande de Laurienté est évaluée à 18 millions d'euros à peu près. C'est le cas de l' Olympique de Marseille selon le média turc. Les Phocéens viennent de faire leur entrée dans un dossier rendu complexe par Trabzonspor. Le 3e du championnat de Turquie fait d'Armand Laurienté sa priorité absolue de l'été. La formation basée sur les rives de la Mer Noire compte offrir plus de 10 millions d'euros à Sassuolo pour finaliser le transfert de l'attaquant français. Un montant logique puisque la valeur marchande de Laurienté est évaluée à 18 millions d'euros à peu près.

Une somme que l'OM est aussi en mesure de verser. Trabzonspor mise donc sur le salaire pour faire plier les Phocéens. L'ailier français ferait partie des joueurs les mieux payés par le club turc. Une rémunération XXL que Marseille ne serait pas en mesure de proposer. Les Olympiens pensent surtout à réduire leur masse salariale l'été prochain. Néanmoins, une qualification en Ligue des champions peut tout bouleverser et permettre à l'OM de réaliser l'un des gros coups du mercato.