Les fans de l'OM boycottent le Trophée des champions

Le 8 janvier prochain, l’OM et le PSG s’affronteront au Koweït dans le cadre du Trophée des champions. Les supporters phocéens ne se rendront pas dans le Golfe persique.

L’ OM aura une belle opportunité de remporter un titre le 8 janvier, lors du Trophée des champions face au Paris Saint-Germain. Si les Phocéens savent que cet affrontement ne sera pas facile, il faudra en plus se déplacer au Koweït, une destination qui ne séduit pas tout le monde sur la Canebière. D’ailleurs, les supporters marseillais n’ont pas du tout l’intention de se rendre dans le Golfe persique, et ce malgré une proposition alléchante de la part de l’Olympique de Marseille.

L'OM fait face à une mauvaise nouvelle

Selon les informations de Bruno Blanzat, les supporters marseillais ont en effet décidé de boycotter le Trophée des champions au Koweït. Pour les convaincre de venir encourager l’OM, la direction phocéenne leur avait proposé une offre : prise en charge du déplacement par le club, avec seulement 150 € à payer par supporter. L’OM devra donc faire sans ses fidèles face à un Paris Saint-Germain qui devrait, lui, pouvoir compter sur ses fans.

Roberto De Zerbi et ses hommes devront donc redoubler d’efforts pour espérer battre le PSG pour la deuxième fois de la saison. Le club de la capitale récupérera certains joueurs pour cette rencontre, même si des absences de marque sont à prévoir, dont celle d’Achraf Hakimi (Coupe d’Afrique des Nations). Reste à savoir si, d’ici le 8 janvier prochain, Marseille aura pu réaliser des opérations bien senties sur le marché des transferts. Il se dit que Roberto De Zerbi a des demandes précises, notamment en défense et au milieu de terrain. À Medhi Benatia de jouer pour dénicher les perles rares, alors que les ambitions de l’Olympique de Marseille seront particulièrement élevées en 2026.