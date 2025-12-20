ICONSPORT_279966_0082

OM : Une photo bidon, De Zerbi avoue tout

OM20 déc. , 10:00
parGuillaume Conte
Lassé de voir que les médias essayaient de monter Leonardo Balerdi contre lui, Roberto De Zerbi est allé lui faire un câlin devant les photographes. Une démarche totalement assumée par le coach de l'OM.
Moins impérial cette saison, Leonardo Balerdi a immédiatement été sanctionné par Roberto De Zerbi à l'OM. L’entraineur italien l’a relégué à plusieurs reprises sur la banc de touche, y compris dans les gros matchs. Une particularité pour un joueur qui est toujours le capitaine de l’OM. Pas de quoi déranger l’entraineur italien, qui assure que la sanction sportive n’empêche pas la responsabilité collective d’un capitaine. 

De Zerbi dément tout problème avec Balerdi

« Il n’y a pas de cas Balerdi, il n’y a pas d’affaire Balerdi. Il est allé sur le banc, mais il est et reste le capitaine de cette équipe. Son potentiel est énorme. C’est l’un des plus forts défenseurs d’Europe en termes de potentiel. Je le pousse pour qu’il progresse. Peut-être qu’il n’est pas heureux de ne pas jouer mais il ne m’a jamais mal parlé. Il est toujours positif, il est bien élevé », a assuré le coach marseillais, pour qui il n’est pas question d’alimenter les rumeurs d’un désaccord entre les deux hommes. 
La preuve, lors de l’entrainement ouvert aux médias, Leonardo Balerdi et Roberto De Zerbi ont pris la pose en se faisant un câlin avec un grand sourire, histoire de dire que l’entente était toujours cordiale entre eux. Une photo toute préparée et totalement assumée par l’ancien entraineur de Brighton. « Mon accolade avec Balerdi ? Je l’ai fait pour que ceux qui vous lisent comprennent, car vous ne dites pas toujours la vérité. Je n’ai jamais perdu mon vestiaire. Je ne le perdrai jamais. Pas parce que je suis meilleur que d’autres mais parce que je suis une bonne personne. Je respecte tout le monde, je dis les choses en face et je ne dis pas de mensonges », a lancé Roberto De Zerbi, frondeur avec la presse sur de plus en plus de sujets. 
S’il assure ne pas avoir perdu son vestiaire, l’entraîneur italien s’agace en revanche de voir que ses choix tactiques et humains apparaissent quasiment instantanément dans les médias dès la fin des causeries. Il faut croire que tout le monde dans le vestiaire ne tire pas forcément dans le même sens.
