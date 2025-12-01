Azzedine Ounahi à l’OM, le grand mystère

Etincelant contre le Real Madrid (1-1) dimanche, Azzedine Ounahi impressionne en Espagne. Le milieu marocain retrouve peu à peu son meilleur niveau avec Gérone. De quoi s’interroger sur le choix de l’Olympique de Marseille qui n’a pas souhaité lui donner une nouvelle chance cet été.

A la fin d’une rencontre disputée par Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Jude Bellingham, c’est Azzedine Ounahi qui a reçu le trophée de MVP. Le milieu de Gérone a été le grand artisan du match nul obtenu face au Real Madrid dimanche. En plus de son joli but, avec une frappe du plat du pied dans la lucarne de Thibaut Courtois, l’international marocain a fait parler sa finesse technique et sa vision du jeu. Des qualités forcément appréciables pour son entraîneur Michel.

Ounahi relancé à Gérone

Qu'est-ce que je peux dire sur lui ? C'est un joueur qui fait la différence avec le ballon, a commenté le coach de Gérone après le match. J'attends plus de lui par moments. Mais c'est un joueur différent qui nous apporte beaucoup. » A ce niveau, il est évident qu’Azzedine Ounahi serait un renfort précieux pour de nombreuses équipes, y compris , a commenté le coach de Gérone après le match.» A ce niveau, il est évident qu’Azzedine Ounahi serait un renfort précieux pour de nombreuses équipes, y compris l’Olympique de Marseille . Mais cet été, suite à un prêt réussi au Panathinaïkos, l’ancien Marseillais avait de nouveau été poussé vers la sortie.

Le Lion de l’Atlas n’entrait pas dans les plans du coach Roberto De Zerbi, d’où son transfert pour 6 millions d’euros en toute fin de mercato. Une opération incompréhensible pour le journaliste Nabil Djellit. « Ounahi je vois pas ce qu’il a de moins qu’Angel Gomes, commentait notre confrère sur X en regardant Gérone-Real Madrid. Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui ? Les mystères du football. » Pour la défense du club phocéen et de son entraîneur, Azzedine Ounahi avait lui-même reconnu que les blessures, des problèmes personnels ainsi qu’un manque d’implication l’avaient empêché de réussir à Marseille durant la saison 2023-2024.