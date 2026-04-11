L’Equipe met le feu à l’OM, un influenceur se révolte

Les sifflets évoqués au Vélodrome pour OM-Metz dans les colonnes de L'Equipe ont fait bondir les supporters marseillais, qui contestent cette version.
L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce vendredi soir en l’emportant 3-1 contre Metz. Un succès crucial pour les Phocéens, qui restaient sur deux défaites consécutives face à Lille et Monaco en Ligue 1
. Les mauvais résultats de l’équipe et le flou autour de l’avenir du club n’aident pas les supporters à s’enflammer autour de l’équipe pour cette fin de saison. La preuve, le Vélodrome n’affichait pas complet vendredi soir pour la réception du 18e du championnat
. Un peu plus de 55.000 spectateurs garnissaient tout de même les tribunes de l’enceinte marseillaise, et les supporters qui ont fait le déplacement ont globalement encouragé l’équipe.
Pourtant, dans son édition du jour, le journal L’Equipe a écrit que Mason Greenwood a « été l’un des rares Marseillais épargnés par les sifflets du Vélodrome ». Une phrase qui a étonné le créateur de contenus @CM_Football, suivi par 15.000 followers sur Instagram et par 152.000 abonnés sur YouTube. Présent au stade, il affirme que L’Equipe ment puisque les joueurs de l’OM n’ont pas été sifflés vendredi soir. « Il n'y pas eu de sifflets hier soir (…) Hier, j'ai vu un public certes critique mais derrière le club » a-t-il publié sur X. Un démenti qui rejoint ceux de plusieurs supporters marseillais, très étonnés des informations publiées par L’Equipe.
« AUCUN joueur n’a été sifflé Hier. Quand on ne sais pas, on se tait », « Ça vous apporte quoi de mentir ouvertement comme ça ? », « N'importe quoi vous dites n'importe quoi il n'y a eu AUCUN sifflet hier » ou encore « Mensonge ! Y’a pas eu de sifflets » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où l’on ne comprend pas bien pourquoi L’Equipe a évoqué de potentiels sifflets à l’encontre de certains joueurs Marseillais puisque le public avait décidé d’épargner les joueurs et globalement de les encourager ce vendredi face à Metz. Un soutien nécessaire puisque l’OM, malgré de nombreuses occasions en première mi-temps, a finalement éprouvé toutes les peines du monde à venir à bout des Lorrains dans le second acte.