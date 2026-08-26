OL : La Roma fait une folie pour Malick Fofana

OL : La Roma fait une folie pour Malick Fofana

OL26 août , 8:40
parGuillaume Conte
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L'AS Roma, qui a laissé l'OL préparer son barrage contre le Fenerbahçe, va repasser à l'action pour Malick Fofana avec une dernière offre copieuse.
Si réticent à convaincre l’OM de lui vendre Mason Greenwood au début du mercato, l’AS Roma a décidé d’adopter une stratégie bien plus offensive pour essayer de faire signer Malick Fofana. Les dirigeants italiens sont sous le charme de l’ailier belge, qui ne cesse de faire passer des messages pour expliquer qu’il espère bien rester à l’OL. Surtout en cas de qualification pour la phase de groupe de Ligue des Champions.
Chaque chose en son temps à Lyon, et on a surtout essayé ces derniers jours de mettre une bulle autour du joueur, qui doit se concentrer sur la performance sportive du match de mercredi soir, et ne pas se laisser distraire par les rumeurs. Mais la Roma, qui s’est vu signifier qu’il faudrait 40 ME pour acheter Fofana, sait que l’OL gagnait surtout du temps pour conserver son Diable Rouge quelques jours de plus.
Plusieurs insiders, dont Fabrizio Romano et Sacha Tavolieri, affirment désormais que la Roma va tenter une dernière offre pour essayer de convaincre l’OL. C’est présenté comme une ultime proposition, capable toutefois de faire hésiter Lyon. Michele Kang sait que, Ligue des Champions ou non, elle a besoin d’au moins une grosse vente pour équilibrer ses comptes et répondre aux promesses faites à la DNCG.
Outre le résultat du match de ce mercredi face à Fenerbahçe, il restera à savoir si sur le plan comptable, l’OL peut se permettre de repousser une très grosse offre pour Fofana. Car Pavel Sulc ou Ruben Kluivert, annoncés sur le départ pour faire entrer de l’argent dans les caisses, ont des touches mais pas des intérêts aussi prononcés que celui de la Roma pour Fofana. Le montant de l’offre et la position du club rhodanien seront décisifs pour l'éventuel transfert de l'ancien de La Gantoise, qui a bien compris que son avenir était un point crucial de la saison de l’OL.
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C'est plus 5M€, pour le moment, que 8,5M mais je te rejoins sur son manque de confiance et de rythme. Après, c'est pas évident pour lui, il arrive pour se relancer puis comme potentiel suppléant n°1 de Fofana, avec les échéances actuelles pour le club de se qualifier en ldc. La pression est forte, la concurrence aussi et si tu n'es pas bien dans tes baskets, tu perds vite le fil.

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