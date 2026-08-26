OL : La Roma fait une folie pour Malick Fofana

C'est plus 5M€, pour le moment, que 8,5M mais je te rejoins sur son manque de confiance et de rythme. Après, c'est pas évident pour lui, il arrive pour se relancer puis comme potentiel suppléant n°1 de Fofana, avec les échéances actuelles pour le club de se qualifier en ldc. La pression est forte, la concurrence aussi et si tu n'es pas bien dans tes baskets, tu perds vite le fil.
PSG donne sa chance aux jeunes mais de là à les laisser s'installer en équipe 1, non, les recrues en attestent.
57? il est evaluer a 90 millions
Ce serait bien que Ndjantou signe à Rennes. Il n'est pas mauvais et il a de l'avenir, mais ce n'est pas un crack pour ce que j'en ai vu la saison dernière
lyon aussi donne la chance au jeune ya pas que paris
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🐺🟠 L’AS Roma devrait faire une ultime tentative dans les prochaines heures pour Malick Fofana ! 🇧🇪 💰Le club de la Louve continue d’y croire pour le Belge, bien conscient de la situation économique de l’Olympique Lyonnais… ✅ La décision du joueur n’a pas changé, il