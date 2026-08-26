TV : La Ligue 1 sur Canal+ pour 200 ME, le deal est accepté

Malgré son excellent travail technique et éditorial, la chaîne Ligue1+ n’est pas suffisamment rémunératrice pour les clubs français. Le retour d’un diffuseur traditionnel tel que Canal+ n’est pas à exclure dans les années à venir.

Cela fait maintenant plus d’une saison que la Ligue 1 est diffusée par la chaîne éditée par la LFP, à savoir Ligue1+. Le prix est abordable, le service est de qualité avec peu de bugs, des journalistes et des consultants de qualité… Les vrais amoureux du championnat de France sont satisfaits. Les dirigeants des clubs le sont aussi si l’on s’arrête au strict plan éditorial. Financièrement en revanche, c’est une autre chanson. Ligue1+ n’est pas suffisamment rémunérateur pour les clubs français, qui doivent se distribuer une somme dérisoire en comparaison avec les contrats connus par le passé avec Canal+, BeInSports, Amazon et même DAZN.

C’est la raison pour laquelle le retour d’un diffuseur plus traditionnel n’est pas à exclure dans les années à venir. Interrogé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a annoncé que le nom de Canal+ revenait avec insistances dans les discussions en coulisses. Il se dit même que les présidents de clubs de Ligue 1 seraient prêts à accepter un contrat raisonnable à seulement 200 millions d’euros pour la diffusion du championnat sur la chaîne cryptée.

Les clubs prêts à tout pour faire revenir Canal

« Il semblerait qu’il y ait un frémissement des plateformes (Disney+, Prime Video…), beaucoup de présidents continuent de penser que Canal+ est la meilleure solution. Il est fort probable que ce soit la meilleure solution compte tenu du passé, de la mise en valeur du produit, sauf qu’il ne bouge pas » a nuancé Daniel Riolo avant de conclure.

« Les présidents de clubs seraient d’accord à 200 millions d’euros, avec des conditions (revalorisation du contrat en cas de hausse du nombre d’abonnés). Ligue 1+ n’a jamais prétendu améliorer la santé financière » explique l’éditorialiste, pour qui Canal+ n’a pas encore manifesté de réel intérêt pour la diffusion de la Ligue 1 malgré un énorme appel du pied de la part des présidents. Reste à voir si cela bougera dans les prochains mois et si la chaîne cryptée, fâchée de longue date avec la LFP et son président Vincent Labrune, reviendra à la table des négociations pour proposer de nouveau la Ligue 1 à ses abonnés.