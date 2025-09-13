Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

La victoire face à Lorient a remonté à bloc les Marseillais avant le match de mardi soir face au Real Madrid. La prudence est de mise, mais l'espoir est bien là.

L’OM a montré un visage conquérant face à Lorient. Si cela ne peut pas effacer tous les doutes nés des premiers matchs, le recrutement porte ses fruits avec les apports de dernière minute sur lesquels Roberto De Zerbi compte visiblement s’appuyer. Dans tous les secteurs de jeu, la concurrence va être exacerbée et va permettre d’élever le niveau de l’équipe. De quoi préparer le match face au Real Madrid de la meilleure des façons. Avec de l’ambition et surtout beaucoup d’envie, comme le souligne Roberto De Zerbi.

On a pris des joueurs forts mais aussi enthousiastes - Roberto De Zerbi sur le mercato de l'OM

Pour l’entraîneur italien de l’OM, le nouveau visage de son équipe est plein de détermination. « Il y a une atmosphère nouvelle. On a pris des joueurs forts mais aussi enthousiastes. Aguerd, Pavard, O'Riley, Emerson, Vermeeren, Medina, Paixao... On a beaucoup de joueurs qui sont arrivés ou qui ont repris cette semaine. Ils ont apporté l'enthousiasme et la positivité dont on avait besoin. Maintenant on doit penser à Madrid et préparer ce match. On a peu de temps et on doit y aller avec humilité, parce que le Real reste le Real et que Bernabeu reste Bernabeu », a prévenu Roberto De Zerbi après le match face à Lorient.

Un rendez-vous en tout cas très attendu, et les joueurs marseillais ne cachent pas leur impatience. « Je pense que tout joueur de football rêve de jouer ce genre de match. Évidemment, il faut avoir la tête froide pour essayer d'aborder de la meilleure façon ces gros matchs. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais c'est sûr que c'est très excitant pour un joueur de foot », a livré un Geoffrey Kondogbia qui a marqué des gros points face aux Merlus, et peut légitimement espérer avoir un peu plus de temps de jeu que prévu en ce mois de septembre. De quoi étoffer l’effectif d’un OM qui se veut ambitieux en Ligue des Champions, tout en étant conscient qu’aller déranger le Real Madrid chez lui sera quasiment mission impossible.