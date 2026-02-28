OM : Alban Juster remplace Pablo Longoria !

L’OM va annoncer dans les heures à venir l’identité de son nouveau président intérimaire. Actuel directeur général financier du club, Alban Juster va prendre l’intérim en lieu et place de Pablo Longoria.

Ca bouge à l’Olympique de Marseille. La réorganisation orchestrée par Frank McCourt se poursuit et comme prévu, Pablo Longoria ne va pas rester président du club. L’homme d’affaires américain a fait de Medhi Benatia le nouveau patron du sportif, ce qui a par conséquent poussé le dirigeant espagnol vers la sortie. Mais depuis plusieurs jours, c’est silence radio à l’OM sur l’avenir de Longoria et l’identité de son successeur. Il semble que les choses évoluent puisque selon les informations du JDD, c’est Alban Juster qui a été choisi par le clan McCourt pour prendre la présidence du club par intérim.

Le journaliste Jean-François Peres affirme sur X que l’actuel directeur général financier de l’Olympique de Marseille va ponctuellement remplacer Pablo Longoria, avant la nomination probable dans les mois à venir d’un président pour le long terme. Par ailleurs, et pour la première fois depuis la crise institutionnelle qui a touché le club ces dernières semaines, Medhi Benatia s’est exprimé au JDD. Son interview sera à retrouver dans les prochaines heures. Un moment crucial de la saison pour Marseille, qui a choisi ce week-en du 1er mars pour dévoiler sa nouvelle organisation. Une date cruciale qui peut aussi relancer l’équipe sportivement, à condition de battre l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir au Vélodrome.