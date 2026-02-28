OM : Medhi Benatia confirme son départ

benatia ICONSPORT_352509_0014

Retenu par Frank McCourt après avoir affiché publiquement sa démission, Medhi Benatia a accepté de rester jusqu’à la fin de la saison. Mais le directeur du football de l’Olympique de Marseille s’en ira en juin.
Medhi Benatia vit ses derniers instants à la tête de l’Olympique de Marseille. Le directeur du football du club phocéen avait officialisé sur son compte Facebook sa démission après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Dans l’obligation d’intervenir, Frank McCourt a retenu son dirigeant marocain, l’estimant indispensable à la tête du club pour terminer la saison. Medhi Benatia est sorti renforcé de cet épisode puisque dans le même temps, Pablo Longoria a été mis au placard. Malgré ce revirement improbable de situation, l’avenir de Benatia à l’OM s’écrit sur du très court terme.
Dans une interview accordée au JDD ce week-end, l’ancien défenseur de la Juventus Turin confirme que son départ n’est que retardé, mais pas annulé. « Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait » a-t-il d’abord expliqué avant de poursuivre. « J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir » a conclu Medhi Benatia.

L'OM cherche le successeur de Benatia

Le JDD confirme par ailleurs que la recherche du successeur de l’actuel directeur du football de l’Olympique de Marseille va être enclenchée, une confirmation s’il en fallait une que Medhi Benatia ne sera plus au club à la fin de la saison. Membre du conseil de surveillance du club et proche de Frank McCourt, Shéhérazade Semsar de Boisson a par ailleurs confirmé au média une réorganisation à tous les étages du club. « On est dans une phase de transition institutionnelle, organisée et maîtrisée. Dans un premier temps, la priorité est d’assurer la stabilité du club au niveau sportif » explique Shéhérazade Semsar de Boisson, qui a aussi évoqué la nomination d’Alban Juster au poste de président par intérim. « Alban Juster connaît parfaitement les équilibres économiques et institutionnels. Il nous permettra d’assurer la continuité de notre plan de trois ans » détaille-t-elle. Le changement, c’est bel et bien maintenant à l’Olympique de Marseille.
2
Derniers commentaires

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Tant qu on remporte les séances de tirs aux buts on peut rater des pénos...

OM : Medhi Benatia confirme son départ

Quel sketch, a part une courte période où ce club a été géré par un parisien vereux qui lui offert chèrement ses heures de gloire , c est un nid de clown dont le seul intérêt est de divertir le reste de la France.

OM-OL, il n’y a pas pire en France

Je n’ai pas souvenir que les supporters marseillais aient été conviés à se rendre au Groupama...

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Dans la douleur ? regarde + les matchs et écris - On doit gagner ce match par 5 ou 6 buts d'écart minimum... Pseudo journaliste en carton !

PSG : Le mur Safonov titulaire contre Chelsea, c’est acté

Critiqué....bof bof et de toute façon il a été maintenu donc il le restera....tant qu'on jouera 2 tableaux

