OM : Medhi Benatia confirme son départ

Retenu par Frank McCourt après avoir affiché publiquement sa démission, Medhi Benatia a accepté de rester jusqu’à la fin de la saison. Mais le directeur du football de l’Olympique de Marseille s’en ira en juin.

Medhi Benatia vit ses derniers instants à la tête de l’Olympique de Marseille. Le directeur du football du club phocéen avait officialisé sur son compte Facebook sa démission après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Dans l’obligation d’intervenir, Frank McCourt a retenu son dirigeant marocain, l’estimant indispensable à la tête du club pour terminer la saison. Medhi Benatia est sorti renforcé de cet épisode puisque dans le même temps, Pablo Longoria a été mis au placard. Malgré ce revirement improbable de situation, l’avenir de Benatia à l’OM s’écrit sur du très court terme.

Dans une interview accordée au JDD ce week-end, l’ancien défenseur de la Juventus Turin confirme que son départ n’est que retardé, mais pas annulé. « Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait » a-t-il d’abord expliqué avant de poursuivre. « J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir » a conclu Medhi Benatia.

L'OM cherche le successeur de Benatia