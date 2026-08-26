OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

Toujours bloqué par la DNCG, l’OM multiplie les pistes afin de se montrer actif dans la dernière ligne droite du mercato. Le club phocéen est notamment l’un des clubs les plus chauds sur Mohamed Amoura.

A sept jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas reçu le feu vert de la DNCG pour recruter. La masse salariale du club ainsi que ses indemnités de transfert sont encadrées et Grégory Lorenzi doit encore vendre avant d’être autorisé à enregistrer de nouvelles recrues. Les départs potentiels de Paixao, Timber ou encore Balerdi pourraient débloquer la situation. Le directeur sportif de l’OM se tient prêt à dégainer et multiplie les pistes pour aller vite, une fois que la DNCG aura levé les restrictions contre Marseille.

Dans cette optique, l’insider Abdel Hamed confirme l’intérêt révélé plus tôt dans la semaine des Olympiens pour Mohamed Amoura, le buteur algérien de 26 ans évoluant à Wolfsburg, relégué en deuxième division allemande. « Ça devrait bouger pour Mohamed Amoura d'ici la fin du mercato. Benfica et l'OM toujours présents. Des clubs de L1 qui jouent l'Europe se sont renseignés ainsi que des clubs de Premier League » a publié l’insider sur son compte X.

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Auteur de 8 buts et 4 passes décisives sous les couleurs de Wolfsburg la saison dernière, Mohamed Amoura est valorisé à 20 millions d’euros par Transfermarkt, malgré la descente de Wolfsburg en deuxième division. Un tarif auquel l’OM, aux moyens financiers réduits au quasi-néant cet été, ne pourra évidemment pas s’aligner. A n’en pas douter, Grégory Lorenzi tentera sa chance avec un prêt avec option d’achat pour tenter de convaincre le club allemand. Il sera peut-être plus aisé d’obtenir le feu vert de Mohamed Amoura, notamment grâce à la forte conotation algérienne du vestiaire de l’OM qui compte déjà Amine Gouiri et Himad Abdelli ainsi que le jeune Kelyann Bezahaf.