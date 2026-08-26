Le Barça colle une pression XXL pour avoir Julian Alvarez

Le Barça colle une pression XXL pour avoir Julian Alvarez

Liga26 août , 22:00
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le FC Barcole tente de faire signer coûte que coûte Julian Alvarez, tandis que l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, officiellement malade, ne s'entraîne pas.
A désormais moins d'une semaine de la fin du mercato d'été, Joan Laporta souhaite plus que tout faire signer Julian Alvarez. Le président du Barça tente depuis des semaines de convaincre les Colchoneros de laisser partir l'international argentin, ce dernier voulant rejoindre Barcelone. On l'a vu le week-end passé, il y a désormais une vraie rupture entre Julian Alvarez et les supporters madrilènes, le joueur ayant filé vers les vestiaires au moment où ses coéquipiers allaient saluer les fans. Ce mercredi, le joueur n'était pas présent à l'entraînement dirigé par Diego Simeone, officiellement pour des raisons de santé. Mais, forcément, on ne peut pas éloigner l'idée d'un bras de fer entre le joueur et ses dirigeants. Du côté du Barça, Joan Laporta est sorti du silence afin de tenter de trouver une solution.

Laporté a contacté le patron de l'Atlético

S'exprimant ce mercredi sur la chaîne de télé du FC Barcelone, le président du club catalan a tendu la main à son homologue de l'Atlético de Madrid. « Le Barça a formulé une offre que je juge significative, très significative même, car notre entraîneur porte un réel intérêt au joueur. J'ai confirmé cette offre par téléphone, lors d'un appel personnel à Miguel Angel Gil, pour confirmer notre intérêt pour le joueur », a indiqué Joan Laporta. Ce dernier a cependant reconnu que le président de l'Atlético lui a confirmé qu'il n'avait nullement l'intention de vendre Julian Alvarez, n'ayant aucun plan B en cas de départ de l'attaquant argentin d'ici le 1er septembre.

Alvarez à Arsenal plutôt qu'au Barça

Du côté de Marca, on précise que l'Atlético de Madrid exige que Julian Alvarez présente ses excuses et rompe avec son agent suite aux événements du week-end dernier. Autrement dit, le dossier n'est pas totalement refermé, même si le quotidien sportif espagnol affirme qu'il y a plus de chances de voir Julian Alvarez signer à Arsenal qu'au FC Barcelone. Les derniers jours du mercato risquent donc d'être tendus pour un joueur qui est allé très loin dans la provocation pour changer de club et risque de le regretter amèrement.
Articles Recommandés
Le Mercato Traine Lom Perd Todibo
OM

Le mercato traîne, l'OM perd Todibo

Ldc Le Programme Tv Des Barrages Retour
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des barrages retour

Liga Un Premier Triple Pour Mbappe
Liga

Liga : Un premier triplé pour Mbappé

Guendouzi Suspendu Plusieurs Matchs Canal Se Fache
OL

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Fil Info

26 août , 23:30
Le mercato traîne, l'OM perd Todibo
26 août , 23:22
LdC : Programme TV et résultats des barrages retour
26 août , 23:21
Liga : Un premier triplé pour Mbappé
26 août , 23:14
Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche
26 août , 22:56
Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions
26 août , 22:30
Rennes violemment recalé par un flop de l'OM
26 août , 21:48
Insulté, Guendouzi répond salement aux supporters de l'OL
26 août , 21:30
OM : Deux arrivées tombent déjà à l'eau
26 août , 21:19
Le LOSC s'offre Orlando Gill (officiel)

Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Supporter marseillais ici des vrais faut s'accrocher.... je pense pas quil y en ai des masses ou du moins jen vois pas..un supporter qui ne veux pas que d'autre supporter demandent au proprio d'investir perso j'appelle ca vouloir le mal du club donc ce ne sont pas des supporter

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Pas étonnant que la bêtise et la haine te plaisent. Il faut vraiment ne pas avoir grand chose dans le crâne pour se réjouir de ce type d'événements. Dommage qu'on ne puisse plus bloquer, ici. Heureusement qu'il y a des supporters marseillais, des vrais, plus intelligents.

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Oui himbert qui chambre le vélodrome, et pleure aujourd'hui parceque guendouzi chambre.. effectivement il est drôlement con ce himbert..pire que guendouzi

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

C'est bien grâce à toi maintenant on sait qu'il y a encore plus con que Mathéo Guendouzi

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Lol cest rien ca... les ultras donc les vrais supporter ( ceux qui pesent, pas les mastres) comprennent ca... et comme on a pas d'animosité avec le fener il aura pas de soucis

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading