Le Barça colle une pression XXL pour avoir Julian Alvarez

Le FC Barcole tente de faire signer coûte que coûte Julian Alvarez, tandis que l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, officiellement malade, ne s'entraîne pas.

A désormais moins d'une semaine de la fin du mercato d'été, Joan Laporta souhaite plus que tout faire signer Julian Alvarez. Le président du Barça tente depuis des semaines de convaincre les Colchoneros de laisser partir l'international argentin, ce dernier voulant rejoindre Barcelone. On l'a vu le week-end passé, il y a désormais une vraie rupture entre Julian Alvarez et les supporters madrilènes, le joueur ayant filé vers les vestiaires au moment où ses coéquipiers allaient saluer les fans. Ce mercredi, le joueur n'était pas présent à l'entraînement dirigé par Diego Simeone, officiellement pour des raisons de santé. Mais, forcément, on ne peut pas éloigner l'idée d'un bras de fer entre le joueur et ses dirigeants. Du côté du Barça, Joan Laporta est sorti du silence afin de tenter de trouver une solution.

Laporté a contacté le patron de l'Atlético

Le Barça a formulé une offre que je juge significative, très significative même, car notre entraîneur porte un réel intérêt au joueur. J'ai confirmé cette offre par téléphone, lors d'un appel personnel à Miguel Angel Gil, pour confirmer notre intérêt pour le joueur », a indiqué Joan Laporta. Ce dernier a cependant reconnu que le président de l'Atlético lui a confirmé qu'il n'avait nullement l'intention de vendre Julian Alvarez, n'ayant aucun plan B en cas de départ de l'attaquant argentin d'ici le 1er septembre. S'exprimant ce mercredi sur la chaîne de télé du FC Barcelone , le président du club catalan a tendu la main à son homologue de l'Atlético de Madrid. «», a indiqué Joan Laporta. Ce dernier a cependant reconnu que le président de l'Atlético lui a confirmé qu'il n'avait nullement l'intention de vendre Julian Alvarez, n'ayant aucun plan B en cas de départ de l'attaquant argentin d'ici le 1er septembre.

Alvarez à Arsenal plutôt qu'au Barça

Du côté de Marca, on précise que l'Atlético de Madrid exige que Julian Alvarez présente ses excuses et rompe avec son agent suite aux événements du week-end dernier. Autrement dit, le dossier n'est pas totalement refermé, même si le quotidien sportif espagnol affirme qu'il y a plus de chances de voir Julian Alvarez signer à Arsenal qu'au FC Barcelone. Les derniers jours du mercato risquent donc d'être tendus pour un joueur qui est allé très loin dans la provocation pour changer de club et risque de le regretter amèrement.