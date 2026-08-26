OM : Deux arrivées tombent déjà à l'eau

L'OM espère toujours recruter d'ici la fin du mercato estival. Karl Toko-Ekambi est une piste annoncée comme crédible à Marseille. Mais elle pourrait déjà être morte et enterrée.

Foot Mercato évoquait notamment un intérêt phocéen pour Karl Toko-Ekambi, actuellement libre de tout contrat et qui a été contacté via ses agents. L'Olympique de Marseille traverse une importante crise économique et ne peut toujours pas recruter cet été. Pour cela, le club phocéen doit absolument vendre des joueurs à forte valeur marchande. Igor Paixão fait notamment parler de lui ces dernières heures, lui qui aurait trouvé un accord contractuel avec Sunderland. Problème, Bruno Genesio bloquerait pour le moment le départ du Brésilien. Toujours est-il que l' OM prépare ses arrières en cas de départs majeurs. Ces dernières heures,évoquait notamment un intérêt phocéen pour Karl Toko-Ekambi, actuellement libre de tout contrat et qui a été contacté via ses agents.

Nouveau coup dur pour l'OM au mercato ?

Mais voilà, selon le compte X La Minute OM, l'international camerounais ne rejoindra pas Marseille dans les prochains jours. Pour ne rien arranger, cette source, souvent bien informée sur l'actualité phocéenne, précise également que les pensionnaires du Stade Vélodrome ne seraient pas du tout intéressés par le profil de l'ailier de Pau, Giovani Versini. Beaucoup de choses circulent donc concernant les potentielles arrivées à Marseille.

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Ce qui est certain, c'est qu'aucun joueur ne viendra compléter les rangs de Bruno Genesio sans vente majeure. Amine Gouiri, Igor Paixão ou encore Leonardo Balerdi sont notamment invités à se trouver un nouveau club. Bruno Genesio pourrait bien se mordre les doigts après de nouveaux départs qui affaibliraient lourdement son équipe, engagée cette saison en Ligue 1 , en Coupe de France, mais aussi en Ligue Europa.

Il se dit même que l'ancien entraineur de l'OL ou encore du LOSC commencerait à se montrer un peu agacé par cette fin de mercato à Marseille. Le départ de Paixão en Premier League serait notamment très dur à digérer.