Insulté, Guendouzi répond salement aux supporters de l'OL

Insulté par les supporters de l'Olympique Lyonnais pour son passé de joueur de l'OM, Matteo Guendouzi ne s'est pas privé de répondre aux fans de l'OL.

Tandis que N'Golo Kanté avait droit à un accueil chaleureux du Groupama Stadium, il n'en a pas été de même lorsque Mattéo Guendouzi s'est présenté à l'échauffement. Cible d'un chant insultant le visant, l'ancien joueur de Marseille a répondu de manière aussi vulgaire en adressant un doigt d'honneur vers les tribunes lyonnaises à plusieurs reprises. Et quand Fenerbahçe a marqué, le joueur de 27 ans ne s'est pas privé d'en remettre une couche histoire de bien chambrer à son tour. Mené 0-2 à la pause, l'OL a 45 minutes pour lui répondre.