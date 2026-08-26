Rennes violemment recalé par un flop de l'OM

Le Stade Rennais se cherche un nouvel attaquant en cette fin du mois d'août. Vitinha plaît beaucoup à la direction bretonne, même si le Portugais est difficile à convaincre...

Le Stade Rennais veut nourrir de belles ambitions cette saison, que ce soit en France ou en Europe. Les Bretons savent qu'ils devront notamment pouvoir compter sur des buteurs fiables pour aller le plus loin possible dans les différentes compétitions. Les pensionnaires du Roazhon Park ont donc plusieurs idées en tête pour renforcer leur secteur offensif. Ces dernières heures, un intérêt certain pour Vitinha, ancien joueur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui à Gênes, était notamment évoqué. Mais voilà, le Portugais n'est pas vraiment chaud à l'idée de revenir jouer en France.

Vitinha dit non à Rennes

Gianluigi Longari indique notamment sur son compte X que le buteur lusitanien a en effet récemment refusé la possibilité de signer à Rennes, préférant poursuivre son aventure en Serie A. Un coup dur pour le Stade Rennais, qui va donc devoir changer son fusil d'épaule et se tourner vers une autre piste pour renforcer son attaque. Le profil de Ludovic Ajorque plaît également aux Bretons, qui devront se montrer persuasifs en cette fin de mercato pour attirer l'attaquant capable d'apporter davantage de garanties dans le dernier tiers du terrain.

Le Stade Rennais a plutôt bien démarré son exercice en Ligue 1 avec un match nul prometteur face au Paris Saint-Germain le week-end dernier. Un résultat encourageant pour les hommes de Franck Haise, qui veulent désormais confirmer. Avec la Ligue 1, la Coupe de France et surtout la Ligue Europa au programme, les Rennais auront besoin d'un effectif fourni pour tenir sur la durée. L'arrivée d'un nouvel avant-centre pourrait donc rapidement devenir une priorité pour la direction bretonne.

La fin du mercato s'annonce en tout cas particulièrement animée en Bretagne. Si la piste Vitinha est compromise, le Stade Rennais ne compte pas rester les bras croisés.