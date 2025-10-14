Le futur Pedri a choisi l'OM, le Barça peut rager

En quête de renforts dans l’entrejeu en fin de mercato, l’OM a surpris en recrutant deux joueurs méconnus du grand public en France : Matt O’Riley et Arthur Vermeeren. Deux joueurs dont les débuts sont prometteurs.

Confronté aux départs de Valentin Rongier, d’Ismaël Bennacer et d’Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille a mis du temps avant de se renforcer au milieu de terrain. Le club phocéen a très vite conclu la signature d’Angel Gomes, en fin de contrat avec Lille. Mais il a fallu attendre les 48 dernières heures du mercato pour voir débarquer Matt O’Riley, prêté sans option d’achat par Brighton ainsi qu’Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig. Le Danois, buteur et passeur décisif contre Metz, s’est déjà imposé comme un titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi.

Ce n’est pas encore le cas de l’international espoirs belge, lequel a tout de même eu sa chance face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Au Vélodrome face aux Néerlandais, le milieu de terrain de 21 ans a brillé par sa capacité à récupérer les ballons et par son élégance sur le plan technique. Sélectionneur des U19 de la Belgique, David Penneman connaît très bien Arthur Vermeeren. Interrogé par Le Phocéen, il a dressé un portrait très flatteur de la recrue olympienne.

A. Vermeeren Belgique • Âge 20 • Milieu UEFA Nations League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« C’est un joueur à la Barcelone. Il résout les problèmes par la position, pas par la force. Il a ce talent de comprendre immédiatement ce que le coach attend et de le transposer sur le terrain. Il peut avoir fait un grand match et te parler d’une passe ratée à la 60e minute. Il doit progresser dans le duel et la frappe de balle » commente l’ancien entraîneur de l’OM au Phocéen, qui parle de son côté d’un Arthur Vermeeren dont le profil est « à la croisée de Xavi et de Pedri », rien que ça. De quoi forcément donner envie de voir davantage le joueur belge sous les couleurs de l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines alors qu’un calendrier abordable se présente en octobre avec des matchs contre Le Havre, Lens, Angers, Auxerre ou encore Brest en Ligue 1.