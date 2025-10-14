ICONSPORT_270916_0368
Arthur Vermeeren

Le futur Pedri a choisi l'OM, le Barça peut rager

OM14 oct.
parCorentin Facy
1
En quête de renforts dans l’entrejeu en fin de mercato, l’OM a surpris en recrutant deux joueurs méconnus du grand public en France : Matt O’Riley et Arthur Vermeeren. Deux joueurs dont les débuts sont prometteurs.
Confronté aux départs de Valentin Rongier, d’Ismaël Bennacer et d’Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille a mis du temps avant de se renforcer au milieu de terrain. Le club phocéen a très vite conclu la signature d’Angel Gomes, en fin de contrat avec Lille. Mais il a fallu attendre les 48 dernières heures du mercato pour voir débarquer Matt O’Riley, prêté sans option d’achat par Brighton ainsi qu’Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig. Le Danois, buteur et passeur décisif contre Metz, s’est déjà imposé comme un titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi.
Ce n’est pas encore le cas de l’international espoirs belge, lequel a tout de même eu sa chance face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Au Vélodrome face aux Néerlandais, le milieu de terrain de 21 ans a brillé par sa capacité à récupérer les ballons et par son élégance sur le plan technique. Sélectionneur des U19 de la Belgique, David Penneman connaît très bien Arthur Vermeeren. Interrogé par Le Phocéen, il a dressé un portrait très flatteur de la recrue olympienne. 
A. Vermeeren

A. Vermeeren

BelgiumBelgique Âge 20 Milieu

UEFA Nations League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« C’est un joueur à la Barcelone. Il résout les problèmes par la position, pas par la force. Il a ce talent de comprendre immédiatement ce que le coach attend et de le transposer sur le terrain. Il peut avoir fait un grand match et te parler d’une passe ratée à la 60e minute. Il doit progresser dans le duel et la frappe de balle » commente l’ancien entraîneur de l’OM au Phocéen, qui parle de son côté d’un Arthur Vermeeren dont le profil est « à la croisée de Xavi et de Pedri », rien que ça. De quoi forcément donner envie de voir davantage le joueur belge sous les couleurs de l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines alors qu’un calendrier abordable se présente en octobre avec des matchs contre Le Havre, Lens, Angers, Auxerre ou encore Brest en Ligue 1.
1
Derniers commentaires

Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

Toujours de la désinformation dans les articles sur Greenwood.....non MU ne possède pas 50% mais 40%.

Islande-France : Un point c'est tout

Rires, c'est facile de voir quand tu commentes sous l'emprise de l'alcool via ta syntaxe et l'heure de parution de tes commentaires. Simple comme bonjour.

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Pourtant attendre Zidane au PSG quand on a un des meilleurs technicien du monde aux commandes ?

EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

On ne doit pas parler de ça avant la cdm.

Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

A voir: boulette face a Israël, boulette face a l'Estonie, là face à Arsenal il s'aventure trop loin... Il comment aussi des erreurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

