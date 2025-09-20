ICONSPORT_267306_0027
« Le foot du PSG est l'un de mes préférés » : Fan de l'OM il craque

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille va tenter de faire tomber le Paris Saint-Germain, et devenir ainsi la première équipe à battre le PSG cette saison. Mais même chez certains fans phocéens, on se dit épaté par le jeu pratiqué par l'équipe de Luis Enrique.
Après une semaine compliquée du côté de Madrid, l'OM étant rentré d'Espagne avec le sentiment de s'être fait avoir, comme tant d'autres équipes, à Santiago-Bernabeu, l'équipe de Roberto De Zerbi va devoir se coltiner le PSG dimanche soir en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Même si les champions d'Europe arrivent au Vélodrome avec trois joueurs majeurs en moins (Dembélé, Doué, Neves), le peuple marseillais rêve d'enfin voir une victoire de l'Olympique de Marseille face à Paris en Ligue 1.  Cependant, y compris même dans la communauté des supporters de l'OM, on admet être épaté par les prestations parisiennes depuis que Luis Enrique a réussi à mettre sa touche personnelle. Marwan Belkacem a confié à ses 38.000 followers, qu'il se régalait du football pratiqué par le Paris Saint-Germain.
A la veille de cet OM-PSG, qui va probablement permettre à la chaîne Ligue 1+ de battre son record d'audience, l'influenceur marseillais, qui n'a jamais hésité à dire le bien qu'il pensait d'autres équipes que celle de Roberto De Zerbi, est franc même si cela peut choquer. « Franchement les gars, j'y pense, mais le football du PSG, c'est l'un de mes préférés depuis que j'ai commencé ce sport. L'épopée de l'an dernier, celle de l'Ajax à l'époque, ce mélange de contrôle et de verticalité bien dosé par Luis Enrique, c'est dingue, explique Marwan Belkacem, qui n’a pas peur de se faire tabasser par sa communauté. Beaucoup de cracks qui ont dépassé ce stade de réflexion me suivent. Le tri a été fait depuis un moment avec les demeurés du réseau. » 

L'OM rêve plus que tout de battre le PSG

Malgré cet avis d'un des leurs, les 60.000 supporters attendus dimanche soir au Vélodrome n'ont qu'une envie, c'est que l'OM tape le PSG, aussi beau soit le jeu pratiqué par le club de la capitale. Ce serait à la fois un bon moyen de revenir vers le haut du classement de la Ligue 1, mais également de confirmer qu'après son mercato très ambitieux, Marseille peut être un vrai gros concurrent pour le Paris Saint-Germain. Tout cela au moment où la relation entre Frank McCourt et Nasser Al-Khelaifi s'est singulièrement rafraîchie
