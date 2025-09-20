Ce dimanche, l'Olympique de Marseille va tenter de faire tomber le Paris Saint-Germain, et devenir ainsi la première équipe à battre le PSG cette saison. Mais même chez certains fans phocéens, on se dit épaté par le jeu pratiqué par l'équipe de Luis Enrique.

A la veille de cet OM-PSG, qui va probablement permettre à la chaîne Ligue 1+ de battre son record d'audience, l'influenceur marseillais, qui n'a jamais hésité à dire le bien qu'il pensait d'autres équipes que celle de Roberto De Zerbi, est franc même si cela peut choquer. « Franchement les gars, j'y pense, mais le football du PSG, c'est l'un de mes préférés depuis que j'ai commencé ce sport. L'épopée de l'an dernier, celle de l'Ajax à l'époque, ce mélange de contrôle et de verticalité bien dosé par Luis Enrique, c'est dingue, explique Marwan Belkacem, qui n’a pas peur de se faire tabasser par sa communauté. Beaucoup de cracks qui ont dépassé ce stade de réflexion me suivent. Le tri a été fait depuis un moment avec les demeurés du réseau. »

L'OM rêve plus que tout de battre le PSG