Bordeaux : Il a le niveau Ligue 2, panique avant le mercato

Bordeaux10 déc. , 21:00
parQuentin Mallet
Les Girondins de Bordeaux sont seuls leaders de leur poule de National 2 grâce à une grosse série de 6 victoires consécutives en championnat. Royce Openda, arme offensive principale, risque bien de partir du fait de son niveau trop élevé.
Sur le plan sportif, les Girondins de Bordeaux n'avaient techniquement pas été sur une aussi belle lancée depuis bien des années. Même si le club au scapulaire évolue encore en National 2, les supporters ont de quoi se réjouir : ce dernier a remporté ses onze derniers matchs, championnat et Coupe de France confondus. Une série qui permet aux hommes de Bruno Irles de tutoyer les 32es de finale de la coupe nationale et de se placer tout en haut du classement de sa poule en championnat. Autant de situations rendues possibles grâce à la qualité intrinsèque de l'effectif et au collectif créé par l'entraineur bordelais. Dans le lot, certains joueurs surnagent, comme Royce Openda, que certains voient même avoir le niveau pour évoluer en Ligue 2.

Bordeaux tient un gros joueur

« Royce Openda est très fort. Ce gars-là, je pense qu’il ne va pas rester longtemps en National 2. C’est toujours difficile de jauger un joueur quand tu le vois faire de très belles choses en quatrième division, mais je pense qu’il peut faire des choses en Ligue 2. Il a un truc un peu supérieur. Même Jean Grillot, notre capitaine et défenseur, je pense qu’il peut avoir un vécu dans ce championnat. Après, pour aller taper plus haut, je ne sais pas, mais Royce Openda est international gabonais, il va jouer la Coupe d’Afrique des Nations, et ça va nous manquer car il est vraiment en train de tout détruire dans ce championnat. On va donc devoir digérer cette période sans lui », a déclaré le journaliste Adrien Mathieu sur sa chaîne Youtube. S'il ne part pas cet hiver, Royce Openda sera inévitable dans la course à la montée en National 1, future Ligue 3.

